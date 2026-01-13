美國上月核心CPI升2.6%低預期 無助提振股市 道指跌逾300點

美國去年12月核心消費物價指數（核心CPI）低過預期，一度提振市場氣氛，但美股隨時受壓，道指早段跌逾300點。

道指報49590點，跌377點；標指報6977點，跌27點；納指報23733點，跌99點或0.4%。

CPI按年升2.7%符預期

美國勞工統計局公布，去年12月CPI按年上升2.7%，與前一個月持平，亦符合預期；按月亦符預期的上升0.3%。至於上月扣除食品和能源價格的核心CPI則按年上升2.6%，與前一個月持平，低過預期的2.7%；按月上升0.2%，亦低於預期的0.3%。

核心通脹放緩，數據公布後一度刺激減息憧憬，美元指數曾轉跌，低見98.84；美國10年期債息一度低見4.158厘，跌2.3點子。不過其後重新反彈。

Google升2%再破頂

Google母企Alphabet（GOOG）升2%，再創新高，蘋果（AAPL）幾乎無升跌。日前蘋果與Google達成長期合作協議，新一代的Apple基礎模型將以Google的Gemini及雲端技術為基礎，花旗料Google將更突顯其AI領先地位，予Alphabet「買入」評級，目標價350美元。至於Meta（META）大跌逾2%，微軟（MSFT）亦跌1%。

專家：市場將關注業績期

eToro美國投資及期權分析師Bret Kenwell指出，最新通脹數據滿足早前美國政府停擺後的經濟資訊，但市場未必非常關注，將更聚焦接下來的業績期。

信安料聯儲局未來幾次暫停減息

信安資產管理首席全球策略師Seema Shah指出，由於失業率仍然很低，經濟增長高過趨勢水平，而且通脹仍高於目標水平，相信聯儲局可以放心地在1月以及未來幾次會議，上維持利率不變。