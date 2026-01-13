前奧園健康向中國奧園泵水33億人幣引資金壓力 聯交所譴責或批評15名董事

前稱奧園健康的星悅康旅（3662）在2021年至2022年向當時大股東中國奧園（3883）提供33億元人民幣財務資助，過程違反《上市規則》，遭聯交所採取紀律行動，15名董事被譴責或批評，其中兩企的前行政總裁郭梓寧，被評不適合擔任該公司董事高層職務。

兩董事被評損害投資者權益 郭梓寧不適合任高層

聯交所的紀律行動中，包括譴責星悅康旅、譴責14名中國奧園及星悅康旅現任或前任董事，以及批評一名中國奧園獨立非執行董事。當中聯交所更對郭梓寧作出「不適合性聲明」，即認為其不適合擔任高層，亦對中國奧園前首席財務官陳志斌與星悅康旅前執行董事鄭煒，作出「損害投資者權益聲明」，認為二人任公司高層可能會損害投資者的權益。

多名董事須完成培訓

聯交所亦要求中國奧園前主席郭梓文等7人各完成17小時的培訓；並要求星悅康旅前執行董事陶宇等5人各完成26小時的培訓。

董事將中國奧園利益置於奧園健康之上

事件源於2021年至2022年3月底期間，中國奧園面臨嚴重流動資金問題，而當時子公司奧園健康透過147宗交易，提供33億元人民幣的財務資助。但涉事董事未有履行董事職責，令奧園健康違反《上市規則》，包括董事在批准有關交易時，都清楚知道中國奧園的流動資金問題以及財務資助，會對奧園健康造成巨大資金壓力，同時亦未有避免或管理利益及職務衝突，並將中國奧園的利益置於奧園健康之上。

對於是次紀律行動，聯交所指，星悅康旅及相關董事沒有提出抗辯，並同意接受聯交所對其施加的制裁及指令。

奧園健康已賣盤 現稱星悅康旅

奧園健康近年獲國資背景的南粵星橋基金入主，其後改名「星悅康旅」至今，而中國奧園在星悅康旅已沒有權益。