Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

美股投資者憂聯儲局獨立性受損 道指早段跌400點 銀行股大跌 花旗挫4%

股市
更新時間：22:34 2026-01-12 HKT
發佈時間：22:34 2026-01-12 HKT

美國聯儲局主席鮑威爾面臨特朗普政府刑事調查，削弱市場投資信心，道指開市後跌逾400點。

道指49039點，跌465點；標指報6934點，跌32點；納指23562點，跌109點或0.5%。

美元指數急挫，低見98.67，跌0.5%。10年期債息則向上，報4.185，升1.2點子。

信用卡利率封頂料削銀行盈利

美國總統特朗普計劃要求信用卡利率設立10厘上限，為期一年，市場料損害銀行業利潤。銀行股下挫，花旗（C）挫3.8%；美國銀行（BAC）及摩根大通（JPM）跌1.5%。

科技股亦偏軟，特斯拉（TSLA）及Google母企Alphabet（GOOG）跌逾1%。

專家：市場第一反應拋售

Freedom Capital Markets首席市場策略Jay Woods指，針對鮑威爾的刑事調查影響聯儲局的獨立性，「市場並不喜歡，當這類消息傳出時，第一個反應就是拋售。」

高盛料鮑威爾續按經濟數據決策

高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius指出，事件加深市場對聯儲局獨立性的擔憂，但相信有關決定由一個委員會作出，他相信鮑威爾在剩餘的主席任期內，將繼續根據經濟數據做出決策。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
30年百佳屋邨老店結業！貼告示轉往1店購物... 街坊哀號：市道有冇咁差
生活百科
11小時前
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
移英5年 活著很累 中產收入變月薪不足2萬元 港人後悔：回頭已是百年身｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-11 13:15 HKT
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
00:57
土瓜灣北帝街單位傳爆炸巨響 男子墮樓燒傷送院 窗框被炸飛變形
突發
4小時前
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
濟州航空空難｜黑盒揭班機遇非一般鳥擊 機師喊「重飛」6秒即撞5萬隻巴鴨
即時國際
7小時前
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
電費資助2026｜政府/中電/港燈17大電費補貼計劃！電費4折/派$300消費券/免費換家電 長者基層都有份
生活百科
2026-01-11 13:15 HKT
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
曾志偉新抱王敏奕罕晒夫妻照 老公曾國祥攬到實賀愛妻奪「最佳女配角」甜到漏
影視圈
8小時前
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
樂悠咭優惠2026｜長者專享！15大餐飲、超市、購物折扣 百佳減$5/KFC免費啡茶/惠康95折
生活百科
10小時前
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
樂悠咭長者點心放題半價！尖沙咀5星級酒店2小時放題 任食20+款點心/甜品/粉麵
飲食
7小時前
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
「古天樂恩人」兒子貼錢打工 街頭豪派大疊銀紙 曾獲富爸爸擲億元力捧撈極唔紅
影視圈
5小時前
大寒天氣︱強烈東北季候風下周殺到！1.21市區一夜跌至13°C 一區更低見7°C
社會
11小時前