美股投資者憂聯儲局獨立性受損 道指早段跌400點 銀行股大跌 花旗挫4%
更新時間：22:34 2026-01-12 HKT
發佈時間：22:34 2026-01-12 HKT
美國聯儲局主席鮑威爾面臨特朗普政府刑事調查，削弱市場投資信心，道指開市後跌逾400點。
道指49039點，跌465點；標指報6934點，跌32點；納指23562點，跌109點或0.5%。
美元指數急挫，低見98.67，跌0.5%。10年期債息則向上，報4.185，升1.2點子。
信用卡利率封頂料削銀行盈利
美國總統特朗普計劃要求信用卡利率設立10厘上限，為期一年，市場料損害銀行業利潤。銀行股下挫，花旗（C）挫3.8%；美國銀行（BAC）及摩根大通（JPM）跌1.5%。
科技股亦偏軟，特斯拉（TSLA）及Google母企Alphabet（GOOG）跌逾1%。
專家：市場第一反應拋售
Freedom Capital Markets首席市場策略Jay Woods指，針對鮑威爾的刑事調查影響聯儲局的獨立性，「市場並不喜歡，當這類消息傳出時，第一個反應就是拋售。」
高盛料鮑威爾續按經濟數據決策
高盛集團首席經濟學家Jan Hatzius指出，事件加深市場對聯儲局獨立性的擔憂，但相信有關決定由一個委員會作出，他相信鮑威爾在剩餘的主席任期內，將繼續根據經濟數據做出決策。
