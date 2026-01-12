袁記雲餃母企申上市 標榜「全球最大中式快餐企業」 門市逾4200家

中國最大餃子雲吞企業「袁記雲餃」母企袁記食品集團，在聯交所申請上市。該企指出，按其門店數量計算，是中國及全球最大的中式快餐企業。

港門店48間 星泰市場插旗

招股書顯示，袁記食品截至去年9月底，門店總數達4266家，覆蓋全國32個省份、自治區、特別行 政區及直轄市，遍布超過200個城市，當中香港有48間。該企於2024年起拓展海外市場，目前於新加坡擁有10家門店，並已在泰國開設首家袁記雲餃門店。

袁記食品解釋，中式快餐指提供中式菜餚及食物的快餐餐廳，例如餃子、雲吞、米飯、麵條、米粉和包子，全球中式快餐市場由2020年的7253億元（人民幣，下同），增長至2024年的1.13萬億元。目前中國仍是主導市場，佔全球需求的71.6%以上；但東南亞增長勢頭最快。

集資提升數字化及擴大海外市場

招股書指出，該企集資將用於數字化與智能化建設、擴大海外市場、品牌建設與產品研發，以及供應鏈升級。

去年首9個月賺1.4億人幣

截至去年首9個月，袁記食品的收入為19.8億元（人民幣，下同），按年增加11%；利潤為1.42億元，增加18.9%。期內門店總GMV錄得47.9億元，增長6.4%；門店訂單總數量有2.1億張。