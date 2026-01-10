美股2026年開局牛氣沖天 預示8成機會全年升 專家提醒下周關稅裁決勢牽波瀾

美股在2026年開局強勢，道指及標指周五再創收市新高，標指ETF在短短幾日內吸金100億美元，中小型股及「迷因股」亦大受追捧，美股「牛氣沖天」下，「一月效應」(January Effect)之說再受關注，即一月升市，往往預示全年有八成機會亦是升市。不過，有分析指「一月效應」邏輯過於簡化，大戶有可能在一月操弄大市，以製造「全年牛市」的假象，以便在高位出貨。同時，在美國最高法院仍未就特朗普關稅合法性作出裁決，投資者仍需保持謹慎。

道指周升2.3% 羅素2000飆4.6%

美股三大指數過去一周均錄得可觀升幅，道指全周升2.32%，納指升1.88%，標指升1.57%。值得注意的是，上漲主要由材料、工業等近年來相對落後於科技股的板塊推動。

華爾街風險偏好明顯提升。反映小型股表現的羅素2000指數本周飆升4.6%，標指ETF(VOO)今年開局幾天內，吸引了100億美元資金，對指數基金來說是驚人的速度。另外「迷因股」ETF亦暴漲近15%。

失業率降 料避過經濟衰退

今輪升勢由一系列利好因素帶動，首先是美國經濟數據整體向好。即使周五公佈的非農就業增長數據不及預期，但失業率微降至4.4%，強化了市場對美國就業市場處於「低招聘、低裁員」平衡狀態的判斷，提升了經濟有望避過陷入衰退的信心。同時，美國服務業活動在12月以一年多來最快速度擴張，勞動生產力以兩年來最快速度上升，幫助控制就業成本。

其次是行業指標呈積極訊號。晶片股Microchip Technology(MCHP)上調業績展望，料晶片銷售超出預期，反映半導體需求保持強勁。同時，美國12月汽車銷售超出預期，即使經銷商庫存縮減且汽車製造商提供的折扣減少，仍表現出需求強勁的情況。另一方面，美國總統特朗普推出新的住房市場支持政策，為本已強勁的信貸和房地產行業注入新的動力。

「經濟有太多糖分流入」

Kayne Anderson Rudnick投資組合經理Julie Biel直言，過度防禦的策略確實不管用，「經濟中有太多糖分流入。」富國銀行投資研究所全球股票和實物資產主管Sameer Samana表示，考慮到更好的經濟數據，特別是全球更多行業和國家表現良好，市場的擴張是合理的，但對市值排名過低的股票持一定懷疑態度。

瓊斯交易(JonesTrading)首席市場策略師Michael O'Rourke亦認為這種樂觀情緒似乎過於理想化，他舉例英特爾因CEO與總統會面而上漲10%並創新高，「股票每天因次要新聞發展或已持續數月的主題循環而上漲10%至20%。」

摩根大通資產管理公司投資組合經理Priya Misra則對經濟復甦持謹慎態度：「我認為不能說經濟正在『再度加速』，因為就業趨勢仍然疲弱。然而，今年2%至3%的GDP增長和穩定的失業率應該會受到市場歡迎。」

每年一月市場總會所謂「一月效應」(January Effect)，即一月份的市場表現可能預示全年走勢。

「一月效應」再囂塵上

事實上，每年一月市場總會所謂「一月效應」(January Effect)，即一月份的市場表現可能預示全年走勢，有統計數據顯示，若一月股市上升，全年上升的機會率高達八成。

「一月效應」的形成有其客觀原因，一來在經歷了十二月的稅務結算和粉飾櫥窗後，基金經理返回崗位，手中資金重新部署。同時，散戶在一月往往懷著新年新希望的心態，更願意入市，兩股市場力量往往推動一月升市。

不過有專家指，因一月上升，便相信全年上升的「一月效應」邏輯或過於簡化，若大型投資機構計劃在當年出貨，更可能利用一月製造「全年牛市」的假象，誘使普通投資者在高位接貨。

關注下周三或有關稅裁決

在2026年全年，市場仍要關注聯儲局的貨幣政策走向，摩根士丹利財富管理首席經濟策略師Ellen Zentner便表示，在數據給出更明確方向之前，聯儲局很可能仍將維持現狀。另外，美國最高法院對特朗普政府關稅政策合法性的裁決尚未公佈，下一個關鍵日期是下周三(14日)，屆時最高法院會再有機會發表法律意見。一旦法院最終推翻關稅，金融市場將大幅波動。