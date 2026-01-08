恒指低開156點 滙控表決恒生私有化前跌逾2% 精鋒醫療首掛升36%｜港股開市

美國「小非農」ADP數據顯示，去年12月新增就業人數4.1萬人遜預期，11月數據亦由減少3.2萬人修正至2.9萬人。此外，美國公佈去年12月ISM服務業指數報54.4，較預期的52.2為佳，前值則為52.6。

美「無限期」控制委內瑞拉石油銷售

另一方面，美國能源部長賴特宣稱美國將「無限期」地控制委內瑞拉石油銷售。國際油價繼續低迷，其中紐約期油跌2%，收報每桶55.99美元；倫敦布蘭特期油則跌1.2%，收報每桶59.96美元。

Google市值超越蘋果

美股三大指數個別發展，道指收市跌466點或0.94%，報48996點；標指跌23點或0.34%，報6920點；納指升37點或0.16%，報23584點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周三跌1.58%至7712點。焦點股中，Google（GOOGL）A股升2.4%至321.98美元，市值高見3.89萬億美元，超越蘋果的3.85萬億美元，但仍低於英偉達（Nvidia）的4.6萬億美元。

小米明年擬推出4款新車

港股方面，恒指今早低開156點，報26302點。科網股弱勢，阿里巴巴（9988）開市跌1.6%；騰訊（700）跌1%；美團（3690）跌0.8%；京東（9618）跌0.8%。至於小米（1810）明年初步計劃推出4款新車，分別為SU7改款、SU7行政版、增程5座SUV及增程7座SUV，股價開市報38元，跌0.42%。

滙控今表決私有化恒生

此外，滙控（005）私有化恒生（011）將於今日（8日）表決，兩者股價分別跌2.1%及無起跌。

佑駕創新獲地平線增持

個股消息中，佑駕創新（2431）獲基石投資者Horizon Together於近期增持公司68.82萬股；而Horizon Together是由地平線機器人（9660）全資擁有。佑駕創新今早股價開市升0.3%；地平線亦升0.4%。

智譜公開發售錄1158倍超購

新股方面，今日3隻新股上市，其中智譜（2513）公開發售錄得逾1,158倍超購，一手中籤率5%，國際發售超購逾14倍；開市報120元，升3%。

精鋒醫療國際發售超購逾24倍

精鋒醫療（2675）公開發售錄得約1,090倍超購，一手中籤率0.5%，國際發售超購逾24倍；開市報59元，升36%。

天數智芯開市升逾31%

天數智芯（9903），公開發售錄得約413倍超額認購，一手中籤率7%。國際發售超購逾9倍；開市報190.2元，升31.5%

北水動向方面，昨日淨買入港股91.78億元，騰訊（700）、小米（1810）及盈富基金（2800）分別獲淨買入19.55億元、16.33億元及14.65億元；而中移動（941）、中芯（981）及快手（1024）分別遭淨賣出11.26億元、10.7億元及1.57億元。

