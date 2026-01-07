藥明康德再遭控股股東減持 3年累計套現近200億

1月6日晚間，藥明康德（603259.SH / 02359.HK）公告宣布，截至2026年1月5日，公司實際控制人李革、張朝暉、劉曉鐘三人控制的18家股東主體已在2025年11月20日—2026年1月5日通過集中競價和大宗交易方式，累計減持公司股份約5968萬股，占公司總股本的2%。

至此，本輪持續了兩個多月的減持計劃已實施完畢。

若從2022年算起，至今藥明康德實控人及一致行動人已累計減持套現近二百億元。

再套現54億元

《星島》從公告了解到，藥明康德實控人本輪減持，受讓方均為知名國際投資者，且減持價格區間為84.66—95.08元/股，累計減持金額高達54億元。

減持前，實控人三人共計持有藥明康德股份為18.211%，按減持2%計算，減持完成後股份僅余16.211%，但仍為控股方，較第二大股東的8.34%仍高出近一倍。對於本輪減持的原因，藥明康德在10月30日首次披露減持計劃時曾表示為自身資金需求，此後，實控人三人便通過集合競價、大宗交易等方式多次減持。

公開信息顯示，從11月7日開始，藥明康德A股出現密集的股份大宗交易，其中大部分為折價成交，折價率在5%左右，而交易後10日，股價以上漲為主。

受地緣政治、市場變動等因素的持續影響，近一年來，藥明康德股價呈現波動上漲態勢。2025年年末較年初漲幅高達90%以上，股價從50元左右漲至100元上下，但下半年漲勢趨緩，近三個月股價則有所回調。

值得一提的是，2025年10月29日晚間首次披露減持計劃後，藥明康德A股股價曾在次日大跌超8%，市值跌破3000億，一度引發投資者「割韭菜」的擔憂。

受此次減持完成消息影響，1月7日藥明康德A股股價在集合競價階段微跌，開盤後至上午休盤，股價報98.41元/股，漲幅2.24%，總市值約2936億元。

同時港股股價在開盤前集合競價階段一度跌超4%，但開盤後又逐步回升，截至1月7日午市休盤，股價報110港元/股，漲幅3.97%，總市值約3282億港元。

割韭菜還是戰略性調整？

橫向來看，包括藥明康德在內，昭衍新藥、泰格醫藥、凱萊英等同行企業，也曾在2025年業績向好的股價修覆期遭遇實控人或股東的小幅減持，不少減持理由均為資金需求，並因此導致股價出現不同程度的波動。

對於藥明康德實控人的此番減持，市場觀點分為兩派，部分投資者認為，實控人是在美國安全法案等利空逐漸減弱後，趁股價處於近兩年高位開始「割韭菜」。

另有行業人士則表示，此次減持接盤方均為國際知名投資者，且結合此前一年藥明康德多次出售資產進一步推動業務聚焦的戰略動作來看，此次減持或為實控人基於資產配置的正常資本運作，且減持後實控人持股比例遠超第二大股東，意味著公司控股權仍較為穩定，並非基本面看空。

此外，部分減持主體為上市前投資者，藥明康德A股上市至今已7年，亦符合股權投資者常規退出周期。

換言之，此輪減持核心邏輯或為「價值兌現+業務聚焦+早期投資者退出」的財務優化型減持。

《星島》發現，若從2022年算起，至今藥明康德實控人及一致行動人已實施多輪集中減持，雖仍為控股股東，但總持股比例已從24%以上減少至目前的逾16%，累計減持套現近二百億元。

據悉，減持主體主要為4家境外公司（G&C IV/V/VI/VII Limited）與14家境內合夥企業，均為李革、張朝暉、劉曉鐘三位實控人的一致行動人，基本為藥明康德2015年美股私有化時參與的財務投資機構。

實際上，除了股份減持，近一年來藥明康德在各方面可謂動作不斷。2024年，在「瘦身聚焦」的戰略調整下，藥明康德多次拋售美國、英國乃至國內的業務資產，如康德弘翼、津石醫藥與藥明合聯股權等，套現數十億；同時加速新加坡、沙特的產能建設及業務拓展，還先後進行了總額達20億元的股份回購。

從業績來看，盡管美國安全法案、中美關稅等持續帶來負面影響，但藥明康德實際業務反而呈增長態勢。

2025年前三季度，藥明康德總收入328.57億元，同比增長18.6%，歸母凈利潤120.76億元，同比大漲84.8%。同時在手訂單亦呈高速增長的態勢，截至2025年9月末，藥明康德持續經營業務在手訂單598.8億元，同比增長41.2%。

藥明康德近幾年業績變化。

因此，藥明康德預計2025年持續經營業務收入將重回雙位數增長，增速或從13%—17%增加至17%—18%，並將全年整體收入預計從425億—435億元上調至435億—440億元。

《星島環球網》記者黃冬艷 廣州報道