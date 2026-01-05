恒指收升8點 北水重啟流入達187億 快手飆11% 阿里揚2% 專家料試兩萬七｜港股收市

亞洲股市再掀起人工智能（AI）熱潮，韓台股市在2026年兩個交易日持續破頂，港股在上周率先抽升逾700點後略整固，恒指收報26347點，升8點。大市成交急增至2834億元，是逾一個月以來最高；港股通重啟後，北水淨流入達187億元，近3個月新高。

恒指開高23點後，一度跌82點，隨時倒升107點，其後全日窄幅上落，終收報26347點，升8點。國指報9148點，跌20點。科指報5741點，升5點或0.1%。

滬指重上4000大關

亞太區主要股市造好，A股元旦假後復市，上證綜合指數重越4000大關，收報4023點，升54點；深成指報13828點，升303點，再創近4年新高；創業板指數報3294點，升91點。

韓台市場再破頂 日股假後漲3%

韓國綜合指數在上周五提早抽升後，周一再裂口飆升3.4%，收報4457點，連日創歷史新高。台灣加權指數亦漲2.6%破頂，報30105點；台灣股王台積電漲5.4%。至於日經平均指數假後抽升3%，報51832點，與2個月前歷史新高僅一步之遙。

快手可靈AI海外受歡迎

港股AI股繼續爆發，快手（1024）勁升11.1%收報73.6元，屬表現最佳三大指數成分股。研究機構Sensor Tower數據顯示，快手可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十。

其他AI股亦上揚，阿里巴巴（9988）升2.6%報152.8元；騰訊（700）升0.2%報624.5元。至於嗶哩嗶哩（9626）升5%報209.8元；第四範式（6682）漲4.9%報47.24元。晶片概念股造好，華虹半導體（1347）升3.3%報84元；中芯國際（981）升1.9%報76.5元。

小米回吐2%

部分科技股回吐，小米（1810）逆市跌2.3%收報39.34元，董事長雷軍定立今年汽車交付量目標55萬輛。百度（9888）跌0.3%報143.4元，大行富瑞對百度計劃分拆的崑崙芯估值予160億至230億美元（約1248億至1794億港元），而百度的持股價值介乎90億至130億美元（約702億至1014億港元）。

腦機接口股當炒 南京熊貓升四成

腦機接口概念股落鑊，南京熊貓電子（553）急飆39.8%收報6.75元；微創腦科學（2172）升19.7%報13.53元；腦動極光（6681）升15.7%報7.87元。美國富豪馬斯克（Elon Musk）日前宣布，其神經科技公司Neuralink今年將大規模量產腦機介面裝置，導入全自動化手術流程。

醫藥股獲資金追捧，信達生物（1801）升6.1%報83.6元；石藥集團（1093）漲4.8%報8.89元；翰森製藥（3692）升4.5%報38.08元。

傳統板塊方面，內險股造好，中國人壽（2628）收升3.4%報29.82元；中國平安（2318）漲2.7%報68.6元。而中國太平（966）升6.5%報20.56元；中國太保（2601）揚4%報37.66元。

梁杰文：港股未走出區間 提防委內瑞拉局勢影響

宏高證券投資經理梁杰文指出，港股延續去年AI投資憧憬，但整體仍走不出上落區間，短期暫缺催化劑下，或繼續於25000至27000點震盪。他提及，委內瑞拉空襲引發的地緣政治影響，仍需時觀察，「亞洲市場睇落歌舞昇平，可能係美國仲未開市，唔好太早下結論。」他認為，如內地繼續推出刺激經濟措施，以及美國加快減息步伐，均有利港股後市。

聶Sir：AI帶動亞洲股市造好 韓台看高一線

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，機構投資者一如以往在年初入市，令亞洲市場齊齊造好，有助帶動投資氣氛，短期內即使委內瑞拉政局等不確定消息進一步發酵，但只要恒指守到26000關，相信後市亦有能力挑戰27000點水平。他相信，AI板塊仍是亞太市場的熱門投資主題，特別對韓、台市場看高一線，而中、港市場亦可受惠「十五五」開局的國策入市情緒，至於日股則料受區內關係緊張而相對失色。

恒指今早高開22點後，隨即倒跌，最低曾跌82點至26256點，雖然其後一度回升，並高見26445點，但臨近中午再度轉跌，半日跌21點或0.08%，報26316點，成交1,555億元。科指方面，半日跌10點或0.18%，報5726點。

藍籌股中，阿里（9988）及快手（1024）分別升2.3%及9.7%，連同平保（2318）升3.2%，合力支撐恒指；相反，小米（1810）跌2.5%，中海油（883）及網易（9999）亦分別跌3.5%及2.7%，拖累了大市。

快手可靈AI合作夥伴申港上市

消息面上，快手可靈AI合作夥伴藍色光標（300058）上周二（30日）再次在港遞交招股書。同時，根據SensorTower數據顯示，截至上周五（2日），快手可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。

單計股價變幅，除了快手外，信達生物（1801）亦升6.3%，為半日表現最佳藍籌之一；內房股亦見受捧，華潤置地（1109）及龍湖（960）分別升5.7%及5.4%。此外，周大福（1929）亦升5%。

第44屆JPM大會快舉行

另一方面，第44屆JP摩根醫療健康大會（JPM）將於1月12日至15日在三藩市舉行，預計吸引逾8,000名全球參與者。中信建投證券認為，內地上市藥企正迎來創新收穫期，呈現「自主研發+海外BD」雙輪驅動格局，而JPM大會更將成為展示臨床數據、洽談海外合作的核心舞台。

除了信達生物外，多隻生科技向上，其中昭衍（6127）及聖諾（2257）升逾11%，映恩（9606）亦升11%，歌禮（1672）亦升逾8%，科倫博泰（6990）則升7.8%。

美國活捉委內瑞拉總統夫婦，將嚇窒全球金融市場，分析指港股有機會低開，而「三桶油」股價或會受壓。恒指今早高開22點，報26361點。

中石油98年已進軍委內瑞拉市場

對於港股來說，受委內瑞拉事件直接影響的，自然包括中資石油公司。根據中石油（857）的官網顯示，該公司於1998年進軍委內瑞拉市場，目前在當地的油氣投資項目主要有陸湖勘探開發項目、蘇馬諾油田開發項目、奧里乳化油項目和奧里諾科重油項目，該股開報8.41元，跌1.29%。至於對油價表現更敏感的中海油（883），開市報21.28元，跌2.65%。

中石化（386）則參與在委內瑞拉的POSA項目和胡寧8區塊項目。值得留意的是，中石化於2017年與委內瑞拉國家石油公司有訴訟，最後就未付帳單達成和解，中石化獲賠償逾1億元人民幣。該股開報4.66元，跌0.85%。

黃金相關股則向上，其中山東黃金（1787）及紫金黃金國際（2259）升逾1%，招金（1818）升0.9%；靈寶黃金（3330）升0.8%；紫金礦業（2899） 則升0.2%。此外，中國白銀集團（815）亦升1.35%。

國家大基金持股中芯增至逾9%

個股消息中，中芯（981）日前同意向國家積體電路基金發行3.57億股股份，令國家積體電路基金在中芯H股持股比例從4.79%提升至9.25%，持股比例接近翻倍；該股開市報75.8元，升0.9%。

據彭博報道，委內瑞拉曾為重要的產油國，但過去20年的產量大跌，目前佔全球供應量不足1%。A/S Global Risk Management首席分析師Arne Lohman Rasmussen估計，布蘭特原油開盤時每桶價格只會輕微上升1至2美元或更低。

黃德几：油價長遠或會回落

盈立證券研究部執行董事黃德几認為，地緣政治局勢升溫將刺激油價、金價和銀價會向上，但長期來看油價或會回落，因為美國石油公司將會進駐委內瑞拉。光大證券國際證券策略師伍禮賢亦認為，油價會短線反彈，但弱勢未扭轉下，升幅不會特別大。

恒指或借勢回吐 本周上升機會不大

港股表現方面，黃德几表示是次美國與委內瑞拉的風波將會影響金融市場，中國曾向委內瑞拉貸款，加上中國的石油公司與委內瑞拉有合作，不排除港股今日會借勢回吐，低開約300點，約上周五升幅的一半，而三桶油可能下跌。本周恒指有機會以26300點作為主軸上落，上升的機會不大。

伍禮賢表示，恒指夜期上周六表現理想，但委內瑞拉事件對亞太市場未必是好的事，預計港股以調整為主，本周於25500至26500點徘徊，如果恒指可以守住26000點，才可以確保恒指上周的突破是有效。