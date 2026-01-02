Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

中芯406億人幣全資收歸中芯北方 國方大基金變相增持至9.25%

股市
更新時間：21:34 2026-01-02 HKT
發佈時間：21:34 2026-01-02 HKT

聯交所權益披露顯示，中芯國際（981）獲俗稱「國家大基金」的國家集成電路產業投資基金增持，持股從4.79%增至9.25%。中芯在增持消息披露前，股價升5.1%收報75.1元。

增持價值265億人幣

披露資料顯示，國家大基金於上月29日在場外獲得3.57億股中芯股份，平均每股作價74.2元人民幣，合共價值逾265億元人民幣。

發行A股支付收購作價

有關部署來自中芯向國家大基金等股東，收購中芯北方49%股權，令中芯北方成為中芯的全資子公司。有關收價作價406億元人民幣，中芯以發行A股股份支付，包括是次配股予國家大基金。

另外中芯亦向集成電路投資中心、亦莊國投、中關村發展及北工投資配股，以支付交易作價。

