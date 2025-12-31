Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指低開53點 京東、網易跌逾1% 蔚來彈3%｜港股開市

股市
更新時間：09:28 2025-12-31 HKT
發佈時間：09:28 2025-12-31 HKT

美股三大指數連續第三個交易日下跌，惟跌幅輕微。道指收市跌94點或0.2%，報48367點；標指跌9點或0.14%，報6896點；納指跌55點或0.24%，報23419點；反映中國概念股表現的金龍指數回吐0.27%，報7616點。

Tesla罕有地在官網公布分析員對其第四季電動車交付量的預測，平均料按年減少15%至422850輛，低過預期，Tesla股價跌1.13%。其餘重磅科技股個別發展，英偉達跌0.36%、蘋果跌0.25%；剛宣佈收購Manus的Meta漲1.1%、Alphabet漲0.09%、微軟漲0.08%、亞馬遜漲0.2%。

聯儲局公佈議息會議紀要，大多數與會者認為，若通脹如預期逐步下降，可能適合進一步減息。

港股方面，今日除夕半日市，恒指低開53點，開報25801點。科網股普遍向下，騰訊（700）跌0.41%；阿里巴巴（9988）跌0.55%；美團（3690）跌0.57%；百度（9888）跌0.77%；京東（9618）及網易（9999）更分別跌1.32%及跌1.26%；小米（1810）則升0.86%。

紫金盈喜 料多賺59%至62%

紫金礦業（2899）發盈喜，料2025年淨利潤約510億元至520億元，按年增59%至62%。股價輕微高開0.05%，報35.38元。

商務部等8部門印發《2026年汽車以舊換新補貼實施細則》，蔚來（9866）升3.15%；小鵬（9868）升2.18%；理想（2015）升0.91%；比亞迪（1211）無升跌。

北水動向方面，昨日淨賣出港股38.44億港元。中芯國際（981）、中國海洋石油（883）、工商銀行（1398）分別獲淨買入7.59億港元、4.61億港元、3.57億港元；盈富基金（2800）、騰訊控股（700）、中國移動（941）分別遭淨賣出16.12億港元、12.79億港元、9.92億港元。

