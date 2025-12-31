天九企服遞交港股IPO申請 曾俊華任非執董 2023年扭虧為盈

港交所網站顯示，內地企業家資源共享平台天九共享智慧（下稱天九企服）遞交上市申請，建銀國際和交銀國際為該公司聯席保薦人。招股文件顯示，天九企服董事長兼CEO戈峻曾任Intel、Apple、Nvidia三大科企的全球副總裁，並曾親自主導蘋果公司在華的主要投資。此外，前財政司司長曾俊華今年8月加入董事會，並出任非執行董事，是他歷來首次擔任上市公司董事職務。

共享服務平台賽道最早的開拓者之一

去年初已有市場消息指，天九企服已聘請財務顧問進行首次公開募股，可能在香港籌集數億美元資金。

招股文件顯示，天九企服為中國領先的企業資源共享服務平台賽道最早的開拓者之一。據弗若斯特沙利文報告顯示，天九企服連續多年位居中國企業資源共享服務供應商首位，以收入計，市佔率於2024年已超5.4%，而前五大市場參與者僅例整體市場份額的8.6%。

上市申請文件提及，天九企服採取獨特的「現金+股權」收費結構，一方面向創新企業收取現金服務費；另一方面根據服務結果的實現換取部分創新企業股權，成為其長期穩定的合作夥伴。該等收費方式有助於減輕創新企業業務拓展過程中的現金支付壓力，也讓公司更好實現穩健現金流和長期增長潛力的平衡。

2025年上半年純利25.08億元

財務方面，2022年、2023年、2024年及截至2025年6月30日止六個月，天九企服錄得收入分別為8.11億元（人民幣，下同）、14.91億元、17.72億元及7.25億元。期內，2022年錄得期內虧損1.78億元，但於2023年扭虧為盈，錄得利潤6.21億元；2024年及2025年上半年純利分別為13.15億元及25.08億元，按年增加1.12倍和2.4倍。

