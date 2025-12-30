期結前刻意壓低 料元旦假後方有明確方向｜古天后

12月30日，大致天晴，早上清涼，部分地區能見度較低，日間乾燥及溫暖。周一美股走勢向下，道指低開74點後持續低走，盤中跌幅一度擴大至320點，收市跌幅略為收窄至249點或0.51%，報48461；標指跌24點或0.35%，報收6905；納指跌118點或0.5%，報收23474。重磅股中，Nvidia股價收市跌1.2%；Palantir跌2.4%；Tesla跌3.3%。高盛跌1.6%，為跌幅最大道指成份股，美國運通及摩根大通都跌超過1%。貴金屬價格抽高後急速滑落，現貨金價衝上4549.64美元掉頭向下，倒跌5.1%，從4,500美元急跌至4,300元水平；銀價亦從高位斷崖式回吐，現貨銀價首次升穿80美元，攀至最高84.0075美元後急轉直下，倒跌11.01%至最低70.543美元；銀礦股Coeur及Hecla股價分別跌4.4%及4.9%。

AI泡沫仍是投資者最關注問題

MSCI所有國家世界指數上周升1.4%至紀錄新高，今年暫時累積升幅近22%，連續3年上升，並錄得2019年以來最大升幅。Aletheia Capital分析員相信，股市派對將延續到2026年，因美國料進一步減息、環球經濟強勁，以及市場已反映關稅威脅最壞情況。Moneyfarm投資總監則認為，人工智能（AI）泡沫仍然係投資者明年最關注問題，以目前投資規模及創新速度，暫時無法忽視AI對市場及實質經濟影響。

聯儲局本周將公布12月份議息紀錄，美國10年期債息一度回落3個基點，至4.101厘，對息口較敏感嘅2年期債息降2.6個基點至3.457厘。滙市淡靜，美滙指數一度升0.16%至98.18；日圓最多回升0.42%至155.92兌每美元，日本央行本月議息會議摘要顯示，有官員指出當地實質利率係全球最低，考慮到滙率波動對物價影響，央行調整貨幣寬鬆程度為合適之舉，或預示未來可能進一步加息。比特幣雖然一度重上9萬美元，升3.18%，但其後蒸發所有升幅。

港股今日期結 明天半日市

至於港股昨日先升後跌，恒生指數高開109點後，升幅一度擴大至264點，高見26082，午後倒跌，全日跌183點，報收25635；成交額則回升至2,245億元，長假期後成交額回升，但跌市成交回升，反映有資金趕在年結前計數離場，沽貨套現。至夜期時段繼續偏軟，加上美股走軟，拖累夜期及ADR續跌幾十點，今早黑期則於25600水平徘徊，料今早大市略為低開或平開。

由於今日期指結算，加上明日只有半日市，料今明兩日交投轉趨淡靜，大市繼續於幾條平均線之間穿梭，留意10日線約於25600水平，一旦跌穿，則往30周線約25400-25450水平尋找支持。至於上方遲遲未能企穩50日線及100日線，即25900-25950水平，要扭轉近日弱勢，非要企穩此兩線之上，即重返26000水平之上，港股方有條件再向上突破。今明兩日估計大市約於25400-25900水平之間上落，料元旦假期後方有更明確方向。

古天后