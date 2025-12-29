IPO改革後近30%新股首日倍升 壁仞科技成2026年頭炮 不可不知7件事

要數新股市場2025年最震撼事件，必然是8月中推行的IPO改革，引入不設回撥機制的上市方案，令散戶中籤機會大減，同時刺激多隻新股上市後股價表現更佳、甚至「倍升」。翻查資料顯示，截至上周五（26日），IPO改制後共有56隻股份上市，其中37隻首日上升、17隻下跌及2隻無起跌，且有16隻或近三成股份升幅達100%或以上。展望2026年，號稱「港股國產GPU第一股」的壁仞科技（6082）於本周一（29日）截止認購，截稿時已超購逾千倍，將於12月31日暗盤交易及1月2日正式上市，可謂「最強跨年新股」，下文亦會點出該股7件不可不知的事情。

IPO改革後首日變幅最佳新股 新股 首日變幅 諾比侃（2635） +363% 金葉國際（8549） +330% 西普尼（2583） +258% 銀諾醫藥（2591） +206% 挈達科技（2650） +192%

IPO改革後首日變幅最差新股 新股 首日變幅 明基醫院（2581） -49% 翰思艾泰（3378） -46% 印象大紅袍（2695） -35% 天域半導體（2658） -30% 華芢生物（2396） -29%

1. 何謂「國產GPU四小龍」

「國產GPU四小龍」是指內地在AI算力和圖形處理器領域中最具代表性及增長最快的4家領軍晶片企業，初期所指的是摩爾線程、沐曦股份、壁仞科技和燧原科技；不過，隨着內地GPU企業集體衝擊上市進程變化，不少媒體開始以天數智芯取代燧原科技而作為「四小龍」。值得留意的是，4家企業的業務不一，而壁仞則專注於開發通用圖形處理器（GPGPU）芯片及基於GPGPU的智能計算解決方案，為AI提供所需基礎算力。

2. 摩爾線程及沐曦上市表現佳

目前摩爾線程及沐曦股份已在今年12月於A股科創板上市，其中前者首日大漲逾4倍，散戶中一籤500股可大賺逾24萬元人民幣；後者更大升近7倍，一籤賬面盈利更逾36萬元人民幣。雖然其後兩者股價有所回落，但截至上周五市值仍分別有3,218億及2,750億港元；相反，壁仞上市市值料僅約462億元，因而獲市場高度憧憬其上市後表現。至於天數智芯近日亦已通過港交所聆訊，預期2026年1月有望正式掛牌上市。

3. 回撥最多20% 惟基投佔比高

壁仞是循《上市規則》第18C章上市的特專科技公司，擬發行2.48億股，香港公開發售佔5%，但因其超購倍數勢必超越50倍，因此預計可回撥至最多20%，甲乙組各約12.4萬手。不過，由於該股引入啟明創投、平安人壽保險等23間基石投資者，合計認購金額達3.725億美元，佔比約64%，因此上市後流通股數預計不多，仍有利於炒作。

4. 被納實體清單 未見美資身影

壁仞基石投資者陣容強大，但未見有任何美資基金身影，同時亦沒有外資券商擔任保薦人，原因之一是該股於2023年10月遭美國商務部工業與安全局（BIS）列入實體清單。招股書亦提到，BIS清單事件及關聯規則的未來應用就其目前形式而言，均不會妨礙集團進行其現有業務、營運或研發活動。事實上，另一「四小龍」摩爾線程當年亦同遭美國列入實體清單。

5. 收入持續增長 連年巨額虧損

招股書顯示，壁仞2024年收入錄3.37億元（人民幣，下同），按年升逾4.4倍，期內虧損15.4億元，按年收窄12%；但以今年首6個月計，收入按年升50%至5,890.3萬元，虧損卻擴大80%至16億元，更超越去年全年虧損。此外，相對於摩爾線程及沐曦上半年收入分別錄7.02億元及9.15億元，壁仞亦有所不及；毛利率方面，壁仞為31.9%，也低於摩爾線程的69.17%和沐曦的55.26%。

6. 連年虧損背後 研發開支高企

集團近年連年虧損，原因之一是其大額經營開支，特別是研發特專科技產品的開支。其中於2022年、2023年及2024年以及截至2024年及2025年6月底止半年，研發開支總額分別為10.18億、8.86億、8.27億元以及3.97億及5.72億元，分別佔期內總經營開支79.8%、76.4%、73.7%以及71.5%及79.1%。

7. 市場競爭激烈 憧憬國產替代

中國智能計算芯片市場頭部參與者高度集中，按2024年中國市場產生收入計，前兩大參與者（英偉達和華爲昇騰）合共佔94.4%市場份額。不過，隨着國產替代政策的推進，壁仞雖然面臨激烈競爭，但未來有望佔據一席之地，兼具廣闊發展空間。展望未來，據灼識諮詢資料顯示，中國智能計算芯片市場預計於2025年達504億美元，GPGPU市場將達409億美元，而壁仞則預計於上述市場分別約佔0.19%及0.23%的市場份額。

相關文章：

港IPO融資額全球第一 日均成交創新高 港交所：全球投資者紛紛返場

6隻新股混戰全面睇 專家教3大簡易選股條件 英矽智能暫秤先