港股注定悶局｜莫灝楠

港股最近悶到發瘟，呢個情況大概率會持續一段時間。基本上可以將港股分為三個類別：

大型科技股

中小市值增長股（SaaS、生科、機器人、無人機等）

高息股、中特股、傳統股（地產、銀行、保險等）

簡單來講，大型科技股主要是騰訊（700）和網易（9999），基本面相對較好。只要政府繼續批遊戲版號，國內遊戲收入就能保持穩定增長。即使增速不快，高單位數的增長仍然可期。在國際遊戲業務方面，騰訊和網易表現同樣不錯。以騰訊為例，2025年第三季度國際遊戲業務收入同比增長43%，顯示公司海外增長動力依然強勁。

電商類科技股仍受制「內捲」

至於電商類科技股，大部分仍受制於「內捲」問題。雖然政府已經明確表態要遏制內捲，但短期內難以立刻見效。在缺乏新催化劑的情況下，幾隻大型電商股依然陷入悶局。估值更不必多說，這些所謂科技股其實已經演變成平台股，甚至零售股。科技含量下降，市場自然難以給予高估值。

中小市值增長股則波動極大。機器人、無人機等板塊，只要有消息或接到訂單，股價升50%甚至翻倍都不是問題。但問題在於，大部分並非恒指成分股，漲幅再大也難以推動指數。

中特股繼續提升空間未必大

剩下的就是傳統股。中特股過去兩年持續加派息、回購、推股權激勵，中海油（883）、神華（1088）等近年股價已翻倍，漲幅驚人。但現金派息不可能無限增加，傳統股估值亦有邊界，繼續提升的空間未必太大。

指數正處於「兩邊不是人」的局面：科技股陰跌，中特股陰升；二線股炒得再瘋也與指數無關。加上近期A股表現一般，二線股反應不大。指數要大升，除非出現新的催化劑，否則只會繼續悶局。年尾大家不妨提早收爐，放假休息一下。

莫灝楠