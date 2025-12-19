Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

恒指升192點 重越10天線 醫藥股走強 專家料短期仍窄幅波動｜港股收市

更新時間：17:28 2025-12-19 HKT
發佈時間：09:25 2025-12-19 HKT

港股輕微反彈惟力度未如理想，25000點低位附近反彈力度有限，料短期内仍以25000點至26000點之間窄幅波動爲主。他又指，元旦假期臨近，受出行需求帶動，旅游相關概念股值得關注，黃金股及銅礦股等資源類板塊亦可適度留意。

日本央行一如預期加息四分一厘，亞太股市普遍造好，日圓跌穿5算。外圍造好下港股全日升192點或0.75%；恒生科技指數報5479點，升60點或1.1%；國指升59點或0.68%，報8901點。

恒指高開136點，重越10天線，大市成交額2211.86億元，重回兩千億元。分析指，成交水平相對偏低是制約走勢的重要因素，且下周假期較多，市場入場氣氛較淡。

ATM升0.8%至1.5%

科技股窄幅向上，阿里巴巴（9988）升0.8%，收報145.3元；京東（9618）微跌0.8%，收報111.3元；騰訊（700）升1.49％，收報614元；美團（3690）升1.3％，收報102.7元；百度（9888）及快手（1024）各升1%至1.5%，收報118.8元及66.3元。

碳酸鋰期貨突破11萬關口，贛鋒鋰業（1772）升1.9％，收報51.65元；天齊鋰業（9696）升1.1％，收報49.76元。醫藥板塊持續走強，京東健康（6618）升2.13％，收報57.5元；信達生物（1801）升2.1％，收報83.25元；藥明生物（2269）抽升4.4％%，收報34.16元；同系的藥明康德（2359）及藥明合聯（2268）分別升1.46%及3%，收報103.8元及70元。
　
金銀價格走低，黃金股集體弱勢，中國白銀集團（815）跌近2.8%，收報0.69元；山東黃金(1787)跌2％，收報34.3元；招金礦業（1818）跌2.2%，收報30.44元；紫金黃金國際（2259）跌1.9%，收報146.1元；赤峰黃金（6693）跌1.1%，收報30.42元。

中集加碼回購升逾一成

金融股方面，滙控（005）盤中升見119.8元再創淨息後歷史高，升0.5%，收報119.3元；渣打（2888）升1.7%，收報187.2元；耀才證券（1428）要約收購仍在推進中，升8.8%，收報8.06元；中國財險（2328)升1%報16.66元。

個股方面，中集集團（2039）加碼回購H股，股價大漲逾一成，收報8.88元，升15.4%，成交1.54億元；泡泡泡特（9992）逆市跌0.16%，收報192.9元；18日起海南自由貿易港正式啟動全島封關，中國中免港股（1880）上漲6.9%，收報70.7元；長飛光纖光纜（6869）升12%，收報51.75元；小鵬汽車（9868）升逾7%，收報76.65元。

伍禮賢：留意旅遊概念股

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股輕微反彈惟力度未如理想，25000點低位附近反彈力度有限，料短期內仍以25000點至26000點之間窄幅波動爲主。他又指，元旦假期臨近，受出行需求帶動，旅遊相關概念股值得關注，黃金股及銅礦股等資源類板塊亦可適度留意。

1220：恒指今早高開136點，最多曾升194點，高見25692點。中午收報25663點，升165點或0.65%。成交額975.21億元。科指半日升61點或1.14%，報5480點。

滙豐（005）曾升至119.8元再破頂，中午收報119.7元，升0.84%。

生科股落鑊，藥明生物（2269）抽升6.47%，同系的藥明康德（2359）及藥明合聯（2268）分別升2.73%及4.41%；信達生物（1801）升2.75%。映恩生物（9606）、樂普生物（2157）更分別升7.07%及5.23%。

科網股普遍升，美團（3690）升2.26%；騰訊（700）升1.15%；阿里巴巴（9988）升0.76%；網易（9999）升1.51%。不過京東（9618）倒跌0.63%。

智匯礦業首掛倍升

今日新上市的智匯礦業（2546）中午收報9.52元，較招股價4.51元高出111%。希迪智駕（3881）則「破發」，中午收報241元，較招股價263元低8.36%。

美國11月CPI出乎預期放緩，市場對聯儲局明年減息預期再升溫。美股三大指數齊升，道指升65點或0.14%，報47951點；標指升53點或0.79%，報6774點；納指更抽升313點或1.38%，報23006點；反映中國概念股表現的金龍指數升0.97%，報7574點。

美光科技業績和指引超預期，股價飆逾一成；Tesla升逾3%；亞馬遜、Meta升逾2%；英偉達、Alphabet、微軟則升近2%。特朗普媒體科技升近42%，擬併購核聚變初創公司，計劃明年開始建設核聚變發電廠。

美國11月CPI按年升2.7%，創2021年初以來最慢增速，並低過預期的升3.1%，扣除食品和能源的核心CPI按年增加2.6%，小過預期增長3%。白宮國家經濟委員會主任哈塞特稱，最新CPI報告好得令人吃驚，聯儲局有很大的減息空間。美國總統特朗普表示，他正在為聯儲局主席一職面試3至4位候選人，並預計將很快決定提名人選。

恒指今早高開136點，報25634點。科網股普遍升，網易（9999）及快手（1024）分別升1.41%及1.3%；騰訊（700）升0.82%；美團（3690）升0.78%；阿里巴巴（9988）升0.62%；阿里健康（241）升2.64%。

北水動向方面，昨日淨買入港股12.58億港元。小米(1810)、美團(3690)、長飛光纖光纜(6869)分別獲淨買入9.04億港元、4.34億港元、3.7億港元；盈富基金(2800)、中移動(941)、中海油(883)分別遭淨賣出14.22億港元、12.94億港元、2.25億港元。  

↓即睇減息部署↓

