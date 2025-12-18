Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

港交所諮詢優化每手買賣單位 為期12周 擬整合為8種標準選項 最少為1股

股市
更新時間：12:40 2025-12-18 HKT
發佈時間：12:40 2025-12-18 HKT

港交所（388）今日（18日）刊發諮詢文件，就優化香港證券市場每手買賣單位框架的建議諮詢市場意見，以提升交易、結算及交收效率，為期12周，將於2026年3月12日（星期四）結束。

港交所表示，已全面檢視現行的每手交易機制，並就簡化每手買賣單位框架諮詢市場意見，適用證券1（包括股票及房地產信託基金）的每手股數將整合為8種標準選項；此外，每手價值的指引下限將顯著下調，並將增設每手價值的指引上限。有關建議旨在提升二級市場的營運效率，並透過降低每手價值門檻，支持更多散戶參與香港股票市場。

標準化每手股數建議包括：

1. 有8種每手股數可供發行人選擇：1股、50股、100股、500股、1,000股、2,000股、5,000股和10,000股。

2. 標準化的每手股數旨在為不同價格區間的發行人提供選擇，同時減低對發行人的影響及減少產生碎股。

3. 若實施相關建議，預計約25%的發行人須調整其每手股數。

每手價值的指引下限和上限：

1. 每手價值的指引確保不會因為每手價值過低而導致「負價值交易」（即交易執行成本超過交易價值），亦不會因為每手價值過高導致投資者難以參與。

2. 由於目前交易的執行成本已有所降低，每手價值的指引下限將由現在的2,000元減半至1,000元。

3. 對於採用每手股數大於100股的發行人，將增設50,000元的每手價值指引上限。

實施安排方面：

新的每手買賣單位框架將分階段實施，以確保市場能順利過渡。在第一階段，新發行人上市時須選擇標準化的每手股數及遵守每手價值的指引，而現有發行人則須遵守修訂後的每手價值指引。

在第二階段，現有發行人將過渡至無紙證券市場後的指定時間內，選擇採用其中一種標準化的每手股數。每手買賣單位框架改革配合無紙證券市場的實施時間，可避免發行人在更改每手股數後需另行印製紙本股票，以便市場平穩過渡，提高營運效率及減少對市場造成的干擾。港交所將稍後公布其他過渡安排的細節。

與此同時，港交所亦正研究優化碎股交易機制，以便在改革每手買賣單位框架後提升交易效率，詳情將適時公布。

