後市企穩靠乜？｜唐牛

股市
更新時間：08:54 2025-12-17 HKT
發佈時間：08:54 2025-12-17 HKT

港股走勢疲弱，昨日一度急挫逾500點，埋單仍跌近400點，險守25000點水平；科指更是由10月高位回調19%，快步入技術性熊市。

北水回歸乃重要因素

究竟個市跌乜？有云美股AI板塊急速調整，拖累在港上市的科技股同步捱沽；有云臨近年尾，大戶小戶齊齊食糊，鎖定利潤；有云日本央行加息在即，拆倉潮一觸即發，資金爭相走避。

事實上，上述講法全部有根有據，難以反駁，但要數最實際的，不得不提北水流入速度大減。數據顯示，12月港股通淨流入僅116億元，較上月同期大減超過八成，承接力減低下，自然易跌難升。期望後市企穩，北水強勢回歸乃重要因素。

唐牛

本欄逢周一、三刊出

