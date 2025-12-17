後市企穩靠乜？｜唐牛

港股走勢疲弱，昨日一度急挫逾500點，埋單仍跌近400點，險守25000點水平；科指更是由10月高位回調19%，快步入技術性熊市。

北水回歸乃重要因素

究竟個市跌乜？有云美股AI板塊急速調整，拖累在港上市的科技股同步捱沽；有云臨近年尾，大戶小戶齊齊食糊，鎖定利潤；有云日本央行加息在即，拆倉潮一觸即發，資金爭相走避。

事實上，上述講法全部有根有據，難以反駁，但要數最實際的，不得不提北水流入速度大減。數據顯示，12月港股通淨流入僅116億元，較上月同期大減超過八成，承接力減低下，自然易跌難升。期望後市企穩，北水強勢回歸乃重要因素。

唐牛

fb︰https://www.fb.com/tongcow88

IG︰https://instagram.com/tongcow_88

YouTube︰https://www.youtube.com/channel/UCLwEpfQ6w1d-MUVlAS86QcQ

Threads︰https://www.threads.net/@tongcow_88

本欄逢周一、三刊出