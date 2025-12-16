Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

市場憂慮經濟前景 美股早段受壓

更新時間：22:47 2025-12-16 HKT
發佈時間：22:47 2025-12-16 HKT

美國勞工統計局公布非農新增職位數據以及失業率之後，美股三大指數開盤輕微走低。截至16日晚間10時35分，道瓊斯工業平均指數跌10點，報48402點；納斯達克指數跌42點，報23016點；標準普爾500指數跌6點，報6811點。  

科技板塊表現承壓，七大巨頭普跌：谷歌跌幅居前，達1.30%；特斯拉跌0.70%，Meta跌0.48%，微軟跌0.41%，英偉達跌0.24%，蘋果跌0.13%；僅亞馬遜逆勢微漲0.25%。  

市場對美聯儲貨幣政策調整預期隨之變動，聯邦基金利率期貨市場顯示，明年1月降息概率從數據公佈前的22%升至31%，市場維持2026年兩次降息預期，累計降息定價達58個基點。  

外匯市場方面，美元指數短線走低，跌破98關口，創10月6日以來新低，單日跌幅達0.37%。  

美國財長貝森特同時透露，預計2025年美國GDP增速將以3.5%收官；美聯儲主席人選及最高法院關稅相關裁決，均將於明年1月初公布。

