東亞銀行料港經濟復蘇趨全面 明年恒指目標30800點

東亞銀行發布2026年經濟及投資展望，首席經濟師卓亮強調香港經濟復蘇趨於全面，全年GDP增長預期2.5%至3%；投資策略師吳永強則上調恆生指數年底目標至30800點，潛在升幅超兩成。



卓亮指出，香港經濟復蘇已覆蓋多個領域，國際貿易展現強大韌性，2025年首10個月對所有主要出口市場均錄得正增長，對美出口亦微升0.8%，出口市場多元化優勢凸顯。私人消費與零售銷售改善尤為顯著，零售銷售自2025年5月起扭轉跌勢，私人消費從第二季開始恢復擴張，結束連續四個季度收縮態勢，勞工市場失業率上升趨勢將進一步紓緩。

利率環境是樓市關鍵驅動因素

樓市方面，卓亮強調利率環境是關鍵驅動因素。受美聯儲減息周期帶動，香港拆息仍有下調空間，將持續為樓市提供支撐。2025年私人住宅售價已錄得低單位數升幅，預計2026年將進一步實現高單位數增長，樓市回穩態勢明確。吳永強補充，香港銀行、地產收租、交通運輸等板塊將直接受惠於消費復蘇與樓市回暖，成為恒指向上的重要動力。



吳永強表示，儘管2026年第一季內地經濟數據或相對疲弱，短期可能影響中港股市情緒，但中長期政策紅利將持續釋放。中央經濟工作會議定調「內循環」為八大工作之一，「反內卷」措施深化將改善中資企業盈利水平，加上「十五五」規劃開局及兩會前後政策落地，將有效提振市場信心。該行給予恒指2026年底目標30800點，對應未來12個月預測市盈率12.8倍，認為該估值處於合理區間。

內地經濟增長有望維持5%左右

內地經濟方面，卓亮預計2026年官方增長目標有望維持5%左右，貨幣政策保持溫和寬鬆。支撐因素包括進出口與工業生產持續增長，2025年首11個月以人民幣計價出口增長6.2%，商品貿易順差達1.08萬億美元，全年有望接近1.2萬億美元。不過他提醒，房地產市場去庫存進展仍需觀察，經濟復蘇存在結構性不均衡問題。

聯儲局明年料減息3至4次

美國方面，卓亮預計美聯儲2026年將因勞工市場轉弱及通脹趨穩，實施3至4次減息，累計幅度75至100個基點。目前美國失業率已從3.4%回升至4.4%，核心PCE通脹雖未達2%目標但趨於平穩，減息空間充足。美股方面，吳永強預計標普500指數年底升至7500點，AI板塊雖有泡沫特徵，但基本面優於2000年科網泡沫時期，建議聚焦芯片、雲平台及AI應用細分領域。



債市方面，吳永強指全球處於高增長、低通脹格局，美聯儲預防性減息將推動美債收益率下行，高收益債仍處「甜蜜時刻」，亞洲投資級美元債與同級別美國債券利差達130個基點，性價比突出。



黃金方面，環球央行持續買金、債務問題與地緣風險等中長期支撐因素未變，該行建議投資者繼續持有，短期需關注美聯儲減息節奏與黃金ETF需求帶來的波動。