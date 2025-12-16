恒指低開低走 半日跌490點 阿里跌逾3% 有色金屬股捱沽｜港股開市

恒指今早低開80點後，越跌越有，中午亦以接近半日最低位（25117）收市，報25138點，跌490點或1.91%，成交1,071億元；科指方面，中午收報5366點，跌132點或2.41%。

89隻藍籌股中 只有4隻上升

89隻藍籌股中，只有4隻上升，且升幅均不足1%，並有1隻無起跌，其餘全部「見紅」。重磅股中，阿里（9988）半日跌3.6%，小米（1810）及友邦（1299）分別跌3%及2.2%，為拖累恒指最多股份。

單計股價變幅，中國宏橋（1378）更急跌5.8%，為表現最差藍籌股，而紫金（2899）、石藥（1093）及信義光能（968）亦跌4%或以上，國壽（2628）亦跌3.9%。

消息面上，美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）接任聯儲局主席機會減，連帶減息前景不明朗，加上昨日內地公布「三頭馬車」數據差過市場預期，以及年尾投資者「收爐」意欲較高，均令港股呈現弱勢。

除了中國宏橋及紫金外，有色金屬板塊亦為半日跌市重災區之一，其中靈寶黃金（3330）跌逾6%、山東黃金（1787）跌5.1%，中國鋁業（2600）亦跌4.9%。事實上，摩通一份報告指出，由於黃金和白銀在彭博商品指數（BCOM）權重已嚴重超標，在明年1月的指數再平衡期間或將迎來大量「技術性沽盤」，期貨沽盤規模料分別佔白銀和黃金總持倉量的9%和3%。

相關文章：金價銀價癲升恐現「後遺症」 白銀目標高見100美元 惟明年1月料迎大量沽盤

—————

市場觀望美國周二公佈早前因政府停擺而推遲公佈的非農就業報告，加上被視為傾向大幅減息的代表、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特，據報因與美國總統特朗普關係過於密切，遭特朗普身邊具影響力人士抵制，令其接任聯儲局主席的勝算減少。

比特幣失守8.6萬美元

美國減息預期降溫下，美股三大指數周一反彈乏力，道指收市報48416點，跌41點或0.09%；標指報6816點，跌10點或0.16%；納指報23057點，跌137點或0.59%。至於反映中概股走勢的金龍指數，更跌2.17%至7582點。

另一方面，比特幣持續弱勢，最新失守8.6萬美元，暫報85,944美元。多隻加密貨幣相關股周一向下，其中CleanSpark（CLSK）跌逾15%、Bitmine Immersion Technologies（BMNR）及IREN Ltd（IREN）亦齊跌逾11%，而Strategy（MSTR）則跌逾8%。

恒指月底前料波幅狹窄

港股方面，恒指今早低開80點，報25547點。光大證券國際策略師伍禮賢表示，年底市場交投趨淡，港股短期缺乏向上動力，預計月底前港股波幅狹窄，將在25000點至26000點區間上落。

市場繼續憂慮AI股前景，科網股普遍向下，阿里巴巴（9988）跌1.1%；騰訊（700）跌0.08%；美團（3690）跌0.7%；京東（9618）及小米（1810）則分別跌0.3%及1.3%；百度（9888）則跌1.5%。

億華通擬折讓15%配股

個股消息中，中偉新材（2579）獲調入港股通標的證券名單，該股開市報26.5元，升0.23%。此外，億華通（2402） 擬配售888萬股新H股，集資約2億元，相當於經擴大已發行股本總數的3.7%，每股配售價22.68元，較上日收市價26.68元折讓15%。該股開市報26.04元，升2.4%。

果下科技公開發售超購近1890倍

新股消息方面，新股果下科技（2655）今日正式掛牌，該股公開發售錄得近1,890倍超額認購，一手中籤率10%，國際發售則超購逾2倍。該股開市報38元，升89%。

北水動向方面，昨日淨買入港股36.54億元，小米（1810）、中國平安（2318）及美團（3690）分別獲淨買入13.82億元、11.9億元及5.48億元；而騰訊（700）、華虹半導體（1347）及中移動（941）則分別遭淨賣出7.74億元、5.55億元及5.5億元。