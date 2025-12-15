再多3隻新股招股 9股同日大混戰 輕鬆健康入場費4582元 諾比侃為AI+供電檢測系統提供商

港股今日再有3隻新股招股，連同已在招股的6隻股份，即市場正上演一場9隻新股大混戰。其中今日（15日）起招股的分別有中國健康及保險相關解決方案商輕鬆健康（2661）、中國AI+供電檢測監測系統提供商諾比侃（2635）及生物科技公司翰思艾泰（3378），3者均是本周四（18日）截至認購，並預期於12月23日正式掛牌。

輕鬆健康提供健康解決方案

輕鬆健康擬發行2,654萬股，一成香港公開發售，招股價22.68元，集資約6億元，每手200股，入場費4,581.75元，中金公司及招商證券國際為聯席保薦人。該股引入澳琴合鳴為基石投資者，總投資額1億元人民幣。

集團致力於通過一套易用、精準且可負擔的健康解決方案，為有需要的企業及個人客戶提供保障和支持。根據沙利文報告資料，按2024年收入計，集團於中國數字綜合健康服務及健康保險服務市場排名第10位，在中國數字健康服務市場則排名第7位。

有關服務涵蓋透過健康相關科普文章與視頻進行數字營銷、數字醫學研究輔助、包含各種自營及外包服務的綜合健康服務套餐，以及支援早期疾病篩查的推廣及諮詢服務。此外，集團亦通過其互聯網保險平台保險相關服務項下的保險經紀服務，為用戶提供方便獲取保各種健康保險產品的機會。除了促進保險公司合作夥伴保險產品的銷售外，亦提供保險技術服務，幫助其提高運營效率和風險管理能力。

業績方面，去年持續經營業務收入9.45億元（人民幣，下同），按年升93%；期內盈利錄1,039.8萬元，按年大減86%。以今年首6個月計，持續經營業務收入6.56億元，按年升85%，期內盈利8,604.5萬元，按年升4.38倍。

至於是次所得款項淨額用途，約40%用於提升品牌知名度、提高用戶參與度及加強與業務合作夥伴的合作；約20%用於醫學研究和真實世界研究；約20%用於提升在AI及大數據領域的技術能力，以便更廣泛應用於產品及服務；約10%用於拓展至更多地區及海外市場；以及約10%用於營運資金及其他一般公司用途。

諾比侃入場費5353元

諾比侃擬發行378.66萬股H股，一成香港公開發售，招股價80元至106元，集資最多約4億元，每手50股，入場費5,353.45元，中金公司為獨家保薦人。該股未有引入基石投資者。

集團主要於中國為鐵路運營及電網公司研發及銷售監測與檢測產品及解決方案，以及其他城市治理解決方案，並主要提供基於全面的AI行業模型的軟硬件一體化解決方案，用於監測、檢測和運維等用途。根據灼識諮詢，基於2024年集團軌道交通領域與供電相關的收入，為中國第二大AI+供電檢測監測系統提供商，市場份額約5.9%。

招股書指出，集團擁有3條針對垂直行業的業務線，其中交通解決方案業務涵蓋軌道交通、城市交通及機場；能源解決方案業務涵蓋電力及化工；城市治理解決方案業務則主要涵蓋園區、校園、應急及社區管理等應用場景。於往績記錄期間，收入來自軌道交通、電力及城市治理業務。

業績方面，去年收入錄4.03億元（人民幣，下同），按年升11%；期內利潤錄1.15億元，按年升30%。以今年首6個月計，收入錄2.32億元，按年升25%，期內利潤錄4,008.1萬元，按年跌21%。

是次所得款項淨額約40%用於核心技術的繼續研究，以鞏固技術能力及產品及服務功能的基礎；約40%建設研發技術中心和新總部；約10%尋求潛在的戰略投資及收購機會；以及約10%用作營運資金及一般公司用途。

