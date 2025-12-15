港股中線整固 暫維持上落市｜古天后

12月15日，部份時間有陽光及乾燥，早上清涼。上周聯儲局除公布減息0.25厘外，決定開始購買約400億美元短期債券，藉住寬鬆流動性來抵消預料到明年4月將大幅抽升嘅「非儲備負債」，之後則視乎情況考慮削減每月購債額。市場認為係放鴿，議息後連升兩日，但上周五三大指數則見回調，拖累港股於夜期時段走軟。

美股目前高處未算高

標指跟道指又再逼近歷史高位，估值確實唔係便宜，但只要資金仍願意入市，即使估值已相對昂貴，也無阻美股牛市延續。加上市盈率僅屬量度股市價值其中一種工具，企業盈利預測有機會被低估，今年7月標指預測盈利為按年增長8.5%，實際增長幅度卻達13.5%。假設較多數企業成績表繼續高於預期，甚至更加理想，大市市盈率亦可以保持高企。

另一方面，摩根士丹利美股策略師Andrew Pauker提到，標指「盈利修正寬度」（Earnings revisions breadth）自4月負25%谷底反彈，目前回升至正15%左右。Pauker認為，呢個情況通常為新一個周期萌芽階段，先會出現如此強勁表現，同樣係商業信心改善明確訊號。換句話說，「盈利寬度」踏入新上升期，美股目前高處未算高。

恒指企穩25900才有條件向上

至於上周港股表現反覆，雖然上周五恒指重返20日線收市，為11月18日以嚟首次重返20日線收市；但至夜期時段，又隨美股走軟回落，夜期低水逾200點，而今早黑期亦於25800水平之下徘徊，料今日大市低開，能否重返20日線及100日線之上仍有待觀察。目前10日線、20日線及100日線約匯聚於25800-25850之間，本周恒指需企穩25900水平，方有條件再向上挑戰26000心理關口，若重返50日線企穩，才能確定扭轉弱勢。

除了50日線料有阻力之外，下一阻力為已下移之日線保力加通道頂部約26350。由於已接近年結，港股暫時處於中線整固格局，除非有更大催化劑刺激方有突破機會，否則維持上落市格局，而下方首個支持為25600，下一支持為25400，而25200-25300，即日線保力加底部料有不俗支持。

古天后