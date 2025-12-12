滙豐飆近3%破頂 市值突破2萬億 專家：基本面穩健支撐股價 惟再升水位有限

滙豐控股（005）持續強勢，股價今（12日）一度高見117.5元，再創新高，市值突破2萬億港元；中午收報117.1元，升2.7%。有專家認為，滙豐基本面穩健支撐股價表現，惟再向上爆發「水位」有限，追貨或加注要衡量自身倉位及風險情況。

莫灝楠：減息影響已在股價反映

滙豐股價屢創新高，是否純粹受惠減息憧憬？獨立股評人莫灝楠分析指，減息對淨息差（NIM）的影響其實大部分已在股價中反映，影響相對有限。他指出，目前支撐滙豐股價的主因是基本面穩健，其中香港商業房地產的風險基本上已全部浮現，意味著壞賬情況受控。此外，滙豐的存款及財富管理收入維持穩定增長，因此基本面亦為股價提供支撐。

伍禮賢：環球股市帶動資本市場表現

光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，匯豐股價再度破頂，並非受惠於減息，相反減息對銀行的淨利息收入未必是好事。他認為，推動匯豐及渣打等大型銀行股向上的真正引擎，是環球股市暢旺帶動了資本市場表現，令銀行的財富管理及證券經紀佣金等「非利息收入」顯著增長，這才是近期業績的關鍵動力。

滙豐今（12日）早一度高見117.5元再破頂。

有貨者可續持有 加注衡量倉位風險

對於現價應否追入，莫灝楠認為滙豐走勢跟隨大市，雖然銀行股再向上的爆發空間（水位）有限，但勝在防守力夠強，因此不反對投資者買入。至於有貨的投資者，他建議肯定可以繼續持有；若有意加注，則需自行衡量現金水平及倉位風險。

伍禮賢亦同樣建議有貨投資者可繼續持有。至於沒有貨的投資者，他建議採取「大漲小回」策略，不宜在高位急追，應趁股價出現較明顯回落時才吸納。他補充，只要環球市場氣氛未有逆轉，匯豐仍值得留意。

在板塊部署上，莫灝楠直言國際銀行股的前景會優於本地銀行股。他解釋，國際銀行業務相對分散，且歐洲及東南亞銀行業發展情況不錯；相反，本地銀行股較容易受到內房危機及香港商業房地產問題拖累，表現或較為遜色。

伍禮賢則持相反看法。他分析指，隨著港股好轉，有助帶動本地銀行的非利息業務，加上本地樓價有站穩勢頭，有利改善資產質素。在一眾本地銀行中，他較看好中銀香港（2388），認為其不良貸款比率在同業中相對偏低，資產質素較優。

專家認為，本地銀行股較容易受香港商業房地產問題拖累，表現或較為遜色。

美銀看好亞洲財管 「買入」評級

大行近期均看好滙豐，美銀日前將匯豐的評級由「中性」上調至「買入」，將倫敦上市股份目標價由1,160便士上調12.1%至1,300便士，以反映每股盈利預測提升。

美銀預期，滙豐明年香港存款及亞洲財富管理領域將顯著增長，因其具備顯著競爭優勢及管理層已承諾投入更多資金，預期資源配置增加將加強競爭優勢，可提升市場份額。該行對滙豐於2026年及2027年的每股盈利（EPS）預測較市場共識高約7至9%，主要來自更高的收入以及更多的股票回購，又預期自明年第二季起，回購速度將恢復至每季20億至30億美元的水平。

摩通：上望138元 維持正面展望

摩根大通上周亦重申，對滙豐正面展望，理由是財富增長強勁，相信與恒生銀行（011）有潛在的協同效應；香港及英國市場的經營環境正在改善；以及香港商業地產狀況略有改善。摩通當時將目標價由132元升至138元，並給予「增持」評級。

滙豐控股行政總裁艾橋智（Georges Elhedery）日前接受外媒訪問表示，對滙豐的簡化工作還未達到終點，目標令滙豐成為一家更簡潔、更高效的銀行。他又表示，致力於將人工智能整合到滙豐的營運中，強調如果不學會擁抱AI就會被淘汰。

