港交所任命首席風險總監 房觀明將接替魏立德明年1月履新

股市
更新時間：17:54 2025-12-11 HKT
發佈時間：17:54 2025-12-11 HKT

港交所（388）宣布委任房觀明（Graeme Farrell）為集團首席風險總監，於2026年1月12日履新，接替現任的魏立德（Richard Wise）。

魏立德已在港交所任職五年，近期決定離任多陪伴家人。房觀明將主管港交所的風險管理部門，包括信貸與量化分析、網絡及科技風險管控，以及企業風險管理團隊。他將向行政總裁陳翊庭匯報，並加入港交所管理委員會。

港交所行政總裁陳翊庭表示，房觀明在風險管理領域擁有豐富的國際經驗，這將對港交所進一步加強風險管理、持續提升市場活力和流動性起到重要作用。陳翊庭亦感謝魏立德過去為優化集團風險管理框架所做的工作，並尊重他想花更多時間陪伴家人的決定。她表示，魏立德於港交所任職期間，帶領團隊推行多項市場基礎設施優化措施，完善了集團風險管理架構，其中包括優化三家結算所儲備基金的資本安排。

逾25年風險管理經驗

房觀明擁有超過25年的風險管理經驗，曾於倫敦、香港及紐約擔任高級管理職位。加入港交所前，他曾任盈透證券集團的首席風險總監，負責領導該國際證券公司的風險部門，涵蓋風險識別、評估、管理、監控及匯報等各方面工作。

此前，他曾擔任資本管理公司AQR營運風險部門的主管，並在摩根大通歷任多個管理職位，離職時為全球營運風險管理架構主管。房觀明亦曾在野村國際（香港）工作，並擔任風險管理等多個職位，包括亞洲區（日本除外）證券交易首席營運總監。

房觀明畢業於英國紐卡素大學，擁有會計及法律學士學位，以及國際金融分析碩士學位。他將和家人一起從倫敦遷居香港。

