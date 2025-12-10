美股三大指數小幅低開 觀望聯儲局議息結果 微軟跌2.4%

市場普遍預計美聯儲今夜降息25個基點，惟「鷹派信號」或成主旋律，美股三大指數齊微跌。

道指報47541點，跌18點；標指報6836點，跌4點；納指報23523點，跌52點或0.2%。



GEV大升15%

亞馬遜（AMZN）宣布對印度追加投資350億美元，AMZN升0.6％；奈飛（NFLX）以720億美元收購華納兄弟探索資產的交易遭遇消費者集體訴訟，跌0.6%；GEV宣布股息翻倍，大升15%；微軟（MSFT）跌2.4%。

現貨白銀價格60.44美元/盎司，仍企60美元以上。

Yardeni：明年標普500指數目標7700點

傑富瑞分析師Thomas Simons與Michael Bacolas將重點關注鮑威爾是否會作出一個關鍵表述：「處於良好位置（In a good place）」。若他作出該表述，可能意味著其不傾向於明年1月進一步降息；若未使用這一措辭，則暗示本月降息後仍有可能進一步放寬政策。

Yardeni認爲，2026年標普500指數目標為7700點，將是「咆哮的2020年代」延續的一年。