港股略見超賣 短線或有反彈｜古天后

12月10日，大致多雲，初時有一兩陣雨。聯儲局將於今明兩日議息，議息結果將於香港時間周四凌零公布，而白宮國家經濟委員會主任Kevin Hassett，亦係下屆聯儲局主席表示，聯儲局本周減息空間可以多過0.25厘，不過佢目前並非有投票權嘅聯儲局官員，所以佢放鴿並未對美股帶嚟太大刺激。美股隔晚個別發展，道指低開14點後，一度升218點，其後一度倒跌205點，收市跌179點或0.38%，報47560；標指回吐6點或0.09%，報6840；納指升30點或0.13%，報23576。

重磅股中，雖然美國放寛Nvidia對華出口H200晶片，但中國限制中企使用H200晶片，令其股價一度跌1.2%，收市跌幅則收窄至0.3%；Meta回軟跌1.5%；微軟行政總裁Satya Nadella到訪印度與總理莫迪會面後宣布，未來4年將於印度投資175億美元，拓展AI及雲端業務，股價反覆靠穩。摩根大通高層警告消費者環境略顯脆弱，其股價自己插水4.7%，為跌幅最大道指成份股，不過高盛反彈1.1%。Google宣布於2026年推出AI眼鏡，拖累夥拍Meta開發智能眼鏡Ray-Ban太陽眼鏡品牌生產商EssilorLuxottica，股價跌5.6%。

高盛：客戶對AI及美股前景趨審慎

高盛指出，經過11月大調整後，客戶對AI及美股投資前景趨於審慎，782位接受調查的機構投資者，平均預期標指明年底將升上介乎7000至7500，樂觀程度遠低於10月底，當時唔少客戶預料標指到1月時可升抵7200。雖然樂觀程度減退，1%受訪者預估美國經濟於明年陷入衰退，只有10%估計增長低於1.5%，強化非衰退性寬鬆周期預期，對風險資產即股價帶來支持。

聯儲局議息前，美國10年期債息曾回落2.34個基點，至4.141厘，對息口較敏感嘅2年期債息跌1.22個基點，至3.5628厘。全球最大上市對沖基金公司Man Group首席市場策略員Kristina Hooper表示，如果債券市場開始質疑下任聯儲局主席嘅獨立性，當局將可能推行量化寬鬆(QE)措施以壓低長期債息。美滙指數曾升0.22%至99.31，日圓挫0.67%至156.96兌每美元。比特幣再度失守9萬美元，一度跌1.95%，低見89554美元，其後急彈逾5%，至接近9.45萬美元。

港股考驗25000水平支持力度

港股算上周多次未能企穩26000水平後，本周走勢偏軟，一周五反彈後，本周開局連跌兩個交易日，昨日恒生指數略為高開後即低走，其後跌幅更擴大至378點，全日跌331點或1.28%，報收25434，成交額2102億，連續兩日跌市成交均超過2000億元，較上周平均1800億元有所增加。雖然內地正召開重要會議，當局重申，會繼續實施更加積極財政政策，及適度寬鬆貨幣政策，以保持經濟動力，但具體並未見政策上有何任新意，暫時亦未見再有大型實質政策推出，所以缺乏推動大市向上嘅力量。不過，目前亦未見有重大利淡消息，港股仍於區間內上落，雖然恒指連續兩個交易日跌穿100日線，短線技術走勢轉差，估計大市將由上周於26000水平窄幅爭持，轉向考驗25000水平支持，但預期25000-25200水平支持力度不弱，成功守住此關後，或將展開反彈，不過多條移動平均線，卻由之前嘅支持位，變成重重阻力。今日大市反彈首個阻力為25600，下一阻力為25750-25800；大市要扭轉目前弱勢，至少要重返20日線，重返26000水平之上，方能擺脫弱勢，重拾升軌。

古天后