氣氛弱 抽新股多一重考慮｜唐牛

近日港股明顯轉弱，恒指昨日再跌331點，與100天線越行越遠，與A股相對強勢有點背道而馳，無論如何，本欄早於第四季開始時已強調，一定要以保住今年利潤為目標，有跟足操作（即輕倉上路、動態trading）的話，最近應該只是皮外傷，唔會入肉。

超購逾千倍新股表現仍亮麗

市況疲弱，連帶新股氣氛亦轉淡，不少公開發售冇回撥（Plan B）的新股，在貨源相對歸邊的情況下，依然跌穿招股價。

參考近期的數據，暫時得出的結論是，如果超額認購過千倍的話，由於嚴重供不應求（如頂頭搥也未必穩中一手），暗盤以至上市時表現仍然亮麗，但如果只得數百倍甚至更少，則要提防有穿底的風險，是故入飛前一刻，最好望一望預計超額倍數，才作最後決定。

