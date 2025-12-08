Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

果下科技招股籌近7億 入場費2030元 引入3名基石投資者

股市
更新時間：11:30 2025-12-08 HKT
發佈時間：11:30 2025-12-08 HKT

中國可再生能源解決方案及產品提供商果下科技（2655），由今日（8日）起至周四（11日）招股，擬發行3,385.29萬股H股，一成在港公開發售，招股價20.1元，集資約6.8億元，每手100股，入場費2,030.26元，將於12月16日正式掛牌，光大證券國際為獨家保薦人。該股引入3名基石投資者，分別為惠開香港、Dream’ee HK Fund及霧凇資本，合共認購總金額7,425萬元。

提供儲能系統解決方案及產品

果下科技專注於研究及開發、並向客戶及終端用戶提供儲能系統解決方案及產品，其儲能系統解決方案和產品服務於並能夠覆蓋大型電源側、大電網側、工商業及住宅等多種應用場景，適用於中國市場及海外市場。

根據灼識諮詢，集團為業內較早實現儲能系統解決方案或產品的互聯網雲端整合及開發數字化能源管理全景互聯網雲平台的參與者之一。

去年收入大增2.26倍

業績方面，果下科技去年收入錄10.26億元（人民幣，下同），按年增2.26倍，期內賺4,911.9萬，按年增約75%；以今年上半年計，收入錄6.91億元，按年升6.62倍，期內扭虧為盈，賺557.5萬元，去年同期則虧損2,559萬元。

至於是次所得款項淨額用途，約44%將用於提升研發能力；約19%將用於建設海外運營及服務網絡；約27%用於擴大大型儲能系統產品、工商業儲能系統產品及戶用儲能系統產品的產能；以及10%將用作營運資金及作其他一般公司用途。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
02:55
立法會選舉結果︱一文睇清90個當選議員全名單 地區直選/功能界別/選委界議席誰屬？
政情
12小時前
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 豪取5.8萬票 葉傲冬空降力保次席
01:23
立法會選舉 ‧ 新界東南｜方國珊終「圓夢」躋身立法會 奪5.8萬票成全港票后：沒有奇蹟 只有累積才有成績
政情
6小時前
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
01:13
立法會選舉｜江旻憓空降旅遊界勝選 未回應提問即離開 對手馬軼超僅得23票
政情
5小時前
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
立法會選舉｜政黨勢力分佈一覽：民建聯增至20席 新民黨議席「斬半」成輸家 工聯會兩議員連任失敗
政情
2小時前
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
前TVB男星淪落街頭派傳單冇人識 曾是王晶愛將 戀女星被指博上位分手後態度依舊？
影視圈
18小時前
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
TVB「最強綠葉」25歲女報喜！IB 41分入港大再修畢碩士 受名導力捧已榮升業主
影視圈
17小時前
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
03:10
立法會選舉｜功能界別當選全名單：江旻憓勝出旅遊界 黃浩明奪地建界 一民建聯議員「墮馬」
政情
6小時前
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
深圳蓮塘新商場「景福安薈鄰」開幕！一出關直達 連接地鐵 50+餐廳商舖進駐 潮汕火鍋/糕餅店/按摩
旅遊
2025-12-07 10:00 HKT
立法會選舉．新界北｜新社聯譚鎮國獲逾4萬票入局 民建聯姚銘奪次席
政情
5小時前
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
02:20
立法會選舉｜選委界40席當選全名單 姚柏良轉跑道成票王 范駿華、陳祖光等當選 民建聯8人全勝
政情
10小時前