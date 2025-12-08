果下科技招股籌近7億 入場費2030元 引入3名基石投資者

中國可再生能源解決方案及產品提供商果下科技（2655），由今日（8日）起至周四（11日）招股，擬發行3,385.29萬股H股，一成在港公開發售，招股價20.1元，集資約6.8億元，每手100股，入場費2,030.26元，將於12月16日正式掛牌，光大證券國際為獨家保薦人。該股引入3名基石投資者，分別為惠開香港、Dream’ee HK Fund及霧凇資本，合共認購總金額7,425萬元。

提供儲能系統解決方案及產品

果下科技專注於研究及開發、並向客戶及終端用戶提供儲能系統解決方案及產品，其儲能系統解決方案和產品服務於並能夠覆蓋大型電源側、大電網側、工商業及住宅等多種應用場景，適用於中國市場及海外市場。

根據灼識諮詢，集團為業內較早實現儲能系統解決方案或產品的互聯網雲端整合及開發數字化能源管理全景互聯網雲平台的參與者之一。

去年收入大增2.26倍

業績方面，果下科技去年收入錄10.26億元（人民幣，下同），按年增2.26倍，期內賺4,911.9萬，按年增約75%；以今年上半年計，收入錄6.91億元，按年升6.62倍，期內扭虧為盈，賺557.5萬元，去年同期則虧損2,559萬元。

至於是次所得款項淨額用途，約44%將用於提升研發能力；約19%將用於建設海外運營及服務網絡；約27%用於擴大大型儲能系統產品、工商業儲能系統產品及戶用儲能系統產品的產能；以及10%將用作營運資金及作其他一般公司用途。