有甚麼心水高息股｜唐牛

近期直播被問得最多的，就係「有甚麼心水高息股」。原因可以有很多，例如臨近年尾，大家因為保住利潤減倉，手頭資金增加了，自然想搵穩陣增值渠道，高息股自然成為目標。本周儲局議息，減息0.25厘可謂毫無懸念，高息股吸引力相對提升，變相又成為焦點。

重點不在產品而是時機

本欄一向對高息股情有獨鍾，財息兼收（賺價賺息）例子比比皆是，亦經常在直播及專欄分享，所以回應文初的查詢，重點並不在產品選擇，而是時機。皆因不少高息股及高息ETF在四方八面資金追捧下，已創出52周新高甚至歷史新高，回報率及值博率同步回落，所以只能靜待下一次股市回落才作部署了。

唐牛

