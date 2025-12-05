卓越暗盤曾升逾4成 一手最多賺3150元 納芯微曾跌近兩成

下周一（8日）上市的卓越睿新（2687）及納芯微（2676）今日於暗盤登場。卓越睿新在富途暗盤一度高見96元，較上市價67.5元高出近4成，以一手100股計，每手最多賺2,850元；其後股價升幅收窄，暫報88元，續升約30%。

根據輝立暗盤，該股最高達99元，以一手100股計，每手最多賺3,150元。該股現報88.4元，升約30%。

納芯微暗盤一度跌18%

另一方面，上市價116元的納芯微亦同時於暗盤交易，惟該股破發，在富途暗盤一度跌18%，低見94.2元，以一手100股計，每手最多蝕2180元；該股目前暫報105元，跌約9%。而在輝立暗盤，納芯微暫報103.8元，跌約10%。