恒指低開102點 騰訊跌1% 遇見小面首掛挫近29% 天域半導體跌34%｜港股開市

股市
更新時間：09:25 2025-12-05 HKT
發佈時間：09:25 2025-12-05 HKT

美股三大指數周四收市靠穩，標指及納指三連升，標指收升7點或0.11%，報6857點。納指收升51點或0.22%，報23505點。道指則收跌31點或0.07%，報47850點。反映中國概念股表現的金龍指數升0.39%，報7731點。

Meta據報大幅削減「元宇宙」項目的預算達30%，包括明年1月開始對該部門裁員，收升3.43%。英偉達漲2.16%，Tesla漲1.73%，微軟漲0.65%，Alphabet則收跌0.63%，蘋果跌1.29%，亞馬遜跌1.41%。

哈塞特料儲局本月會議減息

美國勞工部公布，截至11月29日的一星期，首次申請失業救濟人數為19.1萬人，低於預期的22萬人，按周減少2.7萬人。盛傳是下任聯儲局主席大熱、美國白宮國家經濟委員會主任哈塞特表示，聯儲局下次會議可能會減息，預計將減息0.25厘。

港股方面，恒指低開102點，開報25833點。科網股普遍下跌，騰訊（700）跌1.14%；阿里巴巴（9988）跌0.77%；美團（3690）跌0.51%；小米（1810）跌0.66%；京東（9618）則跌0.94%。

遇見小面（2408）及天域半導體（2658）今日掛牌，雙雙潛水。遇見小面開報5元，較招股價7.04元低28.9%。天域半導體開報38元，較招股價58元低34.48%。

北水動向方面，昨日淨買入港股14.8億港元。盈富基金（2800）、藥明生物（2269）、小米（1810）分別獲淨買入26.06億港元、3.16億港元、2.32億港元；騰訊（700）、中芯（981）、快手（1024）分別遭淨賣出13.46億港元、4.58億港元、9,372萬港元。

↓即睇減息部署↓

