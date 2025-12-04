中國全通主席妻子落買盤誤導市場 虛假交易罪成

證監會公布，早前提出檢控後，沙田裁判法院裁定中國全通前行政經理王玉蘭，就該公司股份進行虛假交易的罪名成立。 王須還押看管，以待取得背景報告後，於2025年12月17日判刑。

收市前幾分鐘高價落盤

證監會指出，王玉蘭是中國全通主席陳元明的事實妻子，在關鍵時間，陳元明透過以一家由他全資擁有及控制的公司「創域」名義開設的證券保證金帳戶，持有約3.81股股中國全通股份的實益權益。不過在2014年12月29日至31日期間，王在收市前最後數分鐘內，以高於當時市場水平的價格，透過其私人證券帳戶發出一連串中國全通股份的買盤。

減輕大股東被追繳保證金壓力

法院裁定，王玉蘭在進行交易時並非真正為了購買中國全通股份，而是要造成該公司股份在市場需求方面的虛假或具誤導性表象，此舉旨在減輕因被追繳保證金而對創域構成的壓力。