中央證券登記前總監內幕交易罪成 安寧私有化失敗前沽股票 避29萬元虧損

股市
更新時間：18:30 2025-12-04 HKT
發佈時間：18:30 2025-12-04 HKT

中央證券登記前總監蔡俊威承認一宗內幕交易罪，涉及安寧控股（0128）的私有化過程。早前證監會提出刑事檢控後，東區裁判法院裁定其內幕交易罪成，案件押後至12月18日判刑。

安寧2023年私有化委聘作監察投票

案情指，安寧與要約人在2023年6月2日發出聯合公告，建議將安寧私有化，過程委聘中央證券登記，負責寄發及收集代表委任書，並在9月26日召開的法院會議上擔任投票程序的監察員。而蔡俊威在關鍵時間作為中央證券登記企業服務的總監，參與了統籌及監察投票程序。

私有化失敗公布前盡沽150萬股

案情續指，在2023年9月22日晚，蔡從代表委任書得知，該私有化未能達到所規定的投票門檻，雖然明知有關資料屬內幕消息，但卻於9月25日，即在安寧公布私有化失效之前，將其150萬股安寧股份全數沽售。在有關公告發出後，安寧的股價於9月27日下跌10.26%，收報0.35元，結果蔡得以避免約28.95萬元的虧損。

