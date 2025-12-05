外資重投本港IPO市場 包括傳統長倉基金 尋求重新平衡投資組合

隨着多隻巨無霸新股在港上市，國際長線、主權財富基金等外資目光重投香港市場。橡樹資本（Oaktree）作為年初至今掛牌5隻新股的基石投資者，該公司董事總經理兼新興市場股票策略投資總監Frank Carroll表示，不單止是另類資產管理公司對香港首次公開招股（IPO）市場的興趣重燃，傳統長倉（long-only）基金興趣亦持續上升，因為投資者尋求重新平衡其大幅超配美國股票的投資組合，以及意識到目前中國股票估值水平及中國企業專注於盈利增長，提供吸引的中國股票入場點。

始終是通往中國經濟入口

他續指，中國企業正從聚焦擴張市場份額，轉向追求盈利能力及可持續回報，該轉變在評估長期價值創造時至關重要。另外，橡樹資本始終認為香港市場是通往中國充滿活力的經濟入口。他指，擴大投資者基礎對市場有益，隨着更多成熟的機構資本回歸，有望看到更有效率的價格發現和更深的二級市場流動性，繼而惠及所有持份者。

揀股看商業模式 非一味追求成長

被問及如何評估新股機遇，他表示公司方法很簡單，尋找市場低估的基本價值，正如公司聯席主席曾提及，「買甚麼不是重點，重點在於你為此付出了多少（it's not what you buy, it's what you pay that counts）。」在香港IPO市場中，這意味專注於擁有強勁的商業模式、具防守性的競爭地位，以及致力於盈利，而非管理團隊不惜一切代價追求成長的公司。他提及，中美科技公司估值差距已擴大至逾10年來最高水平。

本報統計，暫為今年前5大集資額新股中，科威特投資局、新加坡政府投資公司（GIC）等主權財富基金都有現身，作為基石投資者；另來自韓國的未來資產證券、簡街資本等外資亦參與其中。

