恒指高開43點 宏橋及寧德獲納富時中國指數 均勝電子入北水｜港股開市

美股壞消息當好消息炒，俗稱「小非農」的美國ADP職位11月意外減少3.2萬份，遠遜市場預期的增加1萬份，但進一步增強聯儲局下周減息的預期。美股三大指數全線向好，道指收市升408點或0.86%，報47882點；標指升20點或0.3%，報6849點；納指升40點或0.17%，報23454點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌1.38%至7701點。

特朗普政府力谷機器人技術

另一方面，特朗普政府據報考慮明年發佈一項行政命令，以推動機器人技術發展，而交通部也準備宣佈成立一個機器人工作組，可能在年底前公佈。消息刺激相關股急升，其中Tesla（TSLA）股價急升逾4%至446.74美元。

港股方面，恒指今早高開43點，報25804點。科網股個別發展，阿里（9988）跌0.3%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）升0.9%；京東（9618）則升0.6%。至於小米（1810）開市報40.34元，升0.3%。雷軍宣佈公司App開放現車選購，涵蓋全新現車和官方展車，且官方展車已選購完；小米汽車又強調，現車均未登記註冊，享受完整質保，同時交付周期已縮短，最快3至6周。

富時中國50指數納入宏橋及寧德

另一方面，富時羅素宣佈將中國宏橋（1378）、寧德時代（3750）及恒瑞醫藥（1276）納入富時中國50指數成分股，上述3股開市分別升2.8%、升0.3%及無起跌；同時，剔除中信建投（6066）、長城汽車（2333）及理想汽車（2015），股價分別無起跌、跌0.6%及跌2.3%。有關調整將於12月19日收市後生效。

個股消息中，半新股均勝電子（699）獲調入港股通標的證券名單，今早開市報18元，升1%。

北水動向方面，昨日淨買入港股22.79億元，其中小米（1810）、阿里巴巴（9988）及美團（3690）分別獲淨買入8.7億元、4.27億元及2.98億元；而騰訊（700） 、中芯（981）及快手（1024）則分別遭淨賣出7.33億元、4.19億元及1.85億元。

