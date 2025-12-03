美團遭Prosus大手減持 套現近43億 暗示投資有欠潛力

市場憂慮美團（3690）外賣業務競爭激烈之際，再遭南非Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus大手減持。截至11月底，Prosus對美團持股量已降至2.18億股或3.6%，較今年7月初時減少3,910萬股。

根據Prosus中期報告披露，先在7月啟動沽貨，月內沽出價值2.49億美元的美團股份，並在10月再沽出價值近3億美元的股份，合共套現約5.39億美元（約42.8億港元），但未有披露股份數目。

騰訊對比美國同行有很大增長空間

Prosus行政總裁Fabricio Bloisi表示，公司無上限回購計劃的資金來源不單是減持騰訊 （700） ，也包括出售有欠潛力的投資。截至9月底，Prosus半年累計沽出0.7%騰訊，套現46億美元（約358.8億港元），並在10月至11月出售708.93萬股騰訊，套現5.86億美元。

他又提到，若以市盈率角度考慮，騰訊對比美國同行有很大增長空間，故Prosus正在優化股票回購策略，「將繼續保持目前的公開股票回購計劃，但不會透露其他（計劃減持）公司的名稱」。

