Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

美團遭Prosus大手減持 套現近43億 暗示投資有欠潛力

股市
更新時間：11:21 2025-12-03 HKT
發佈時間：11:21 2025-12-03 HKT

市場憂慮美團（3690）外賣業務競爭激烈之際，再遭南非Naspers旗下互聯網投資旗艦Prosus大手減持。截至11月底，Prosus對美團持股量已降至2.18億股或3.6%，較今年7月初時減少3,910萬股。

根據Prosus中期報告披露，先在7月啟動沽貨，月內沽出價值2.49億美元的美團股份，並在10月再沽出價值近3億美元的股份，合共套現約5.39億美元（約42.8億港元），但未有披露股份數目。

騰訊對比美國同行有很大增長空間

Prosus行政總裁Fabricio Bloisi表示，公司無上限回購計劃的資金來源不單是減持騰訊 （700） ，也包括出售有欠潛力的投資。截至9月底，Prosus半年累計沽出0.7%騰訊，套現46億美元（約358.8億港元），並在10月至11月出售708.93萬股騰訊，套現5.86億美元。

他又提到，若以市盈率角度考慮，騰訊對比美國同行有很大增長空間，故Prosus正在優化股票回購策略，「將繼續保持目前的公開股票回購計劃，但不會透露其他（計劃減持）公司的名稱」。
 

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
連鎖粉麵店「時光倒流價」魚蛋河$19！全線分店 星期一至日適用
飲食
17小時前
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
前TVB一線花旦尋親自爆驚人身世 家族坐擁一條街物業 家產被瓜分隔空追討？
影視圈
20小時前
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜「黑箱車唔係黑色！」大埔火災仵工長文反擊「潛水」指控 揭驚人工作量惹全網致敬｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
大埔宏福苑五級火‧持續更新｜累計156死 宏志閣居民陸續回家執拾
突發
1小時前
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
大埔宏福苑五級火︱宏昌閣婆婆與外傭同遇難 女兒哀訴驟失至親經歷籲生者振作
突發
9小時前
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
嫲嫲過身請假被拒HR冷血對話曝光 港女心碎控訴：原來可以咁冇人性！｜Juicy叮
時事熱話
2025-12-02 11:06 HKT
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
大埔宏福苑五級火｜最「犯規」善舉！九巴暖心車長破例停車方便悼念者 一句「人心肉做」感動乘客默契守護｜Juicy叮
時事熱話
19小時前
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
70年代殿堂級演員激罕合體 「TVB不老傳說」真身令人目瞪口張 曾因奉子成婚拖垮事業
影視圈
19小時前
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
稻香旗下中菜館下午茶點心7折！燒賣蝦餃/腸粉/排骨飯 70+款選擇 只限1分店
飲食
17小時前
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
大埔宏福苑五級火︱菲傭原擬聖誕返鄉團聚卻葬身火海 遺下10歲兒子：盼長大做消防員
即時國際
10小時前