美SEC煞停高槓桿ETF 連發9封警告信予發行商

股市
更新時間：11:08 2025-12-03 HKT
發佈時間：11:08 2025-12-03 HKT

美國證券交易委員會（SEC）近日向多間最活躍的高槓桿ETF發行商發出一連串警告信，以阻止推出股票、商品及加密貨幣2倍、甚至3倍回報的高槓桿ETF產品。據外媒報道，美國SEC周二發佈了9封內容幾乎相同的信件，並點名Direxion、ProShares與Tidal等公司，表明在關鍵問題未解決前，不會繼續審批有關產品的申請。

要求發行商修改或撤回

SEC在信中指出，「我們致函是對於那些試圖提供超過2倍槓桿曝險於基礎指數或證券之ETF註冊案表達擔憂。」當局質疑這些基金所採用的風險評估基準，未能充分反映其槓桿後資產的實際波動性，要求發行商必須修改投資策略，否則應正式撤回申請。

槓桿型產品規模逾1600億美元

此舉標誌近年美國基金審批趨勢的重大轉變。在過去幾年，美國SEC對各類加密貨幣掛鈎ETF、私募資產工具及複雜交易策略均持相對寬鬆態度。自疫情以來，這類透過期權放大回報的槓桿型產品，因能快速創造豐厚利潤而深受投資者追捧，相關資產規模已攀升至1,620億美元。

SEC發言人則表示，該機構不對正在進行中的註冊案件發表評論。

