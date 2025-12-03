恒指挫334點成交縮 美團續遭Prosus沽貨 國壽跌4%遜藍籌 專家：100天線成關鍵｜港股收市

港股12月迎來首個跌市日，恒指收報25760點，跌334點，止步連升兩日，大市成交萎縮至1643億元。分析指，如果未來兩日恒指守住100天線約25800點水平，有望短期於25700至26200點水平徘徊，否則便會形成陰跌格局。

恒指開市即失守兩萬六關口，低開115點，報25980點，早段跌幅曾收窄至98點，不過隨即再度下試，午後低見25724點，跌371點，終收報25760點，跌334點。國指收報9028點，跌154點。科指則連跌兩日，收報5534點，跌89點。

美團跌0.6% 不獲Prosus看好

美團（3690）繼續被拋售，以接近全日低位收報95.9元，跌0.6%。南非股東Naspers旗下的Prosus披露，過去4個月累計減持美團約3910萬股，持倉降至上月底的2.184億股，管理層又指將出售增長和戰略潛力不及騰訊（700）的股票，以用於回購股份，另指騰訊將在人工智能（AI）競賽中成為贏家。騰訊收報611元，跌1%。

阿里小米偏軟

其他科技股同樣偏軟，阿里巴巴（9988）收報153.6元，跌2.2%；小米（1810）報40.22元，跌1.2%。小米董事長雷軍在微博發文表示，小米汽車App現車選購功能已對全部用戶開放，本月26日凌晨零時前鎖單，預計年底前可取車。至於京東（9618）報115.5元，跌0.4%。不過，文遠知行（800）獲「科技女股神」Cathie Wood旗下Ark Invest建倉，收報23.12元，爆升4.8%，已連升5日累漲15.6%。

保險股受壓，中國財險（2328）收報17.04元，跌4%；中國人壽（2628）報26.32元，跌3.6%，為表現最差的藍籌股；陽光保險（6963）報3.5元，跌2.8%；中國人保（1339）報6.67元，跌2.6%。

藍籌股方面，創科實業（669）收報94.9元，升3.2%，為表現最好的藍籌股。滙控（005）報111.2元，升0.2%，連升6日。

樂摩科技首掛一手賺1450元

兩隻新股首掛逆市造好，暫為今年新股「超購王」第五位的樂摩科技（2539）較上市價40元高開62%，早段高見78.65元，升96.6%，之後跟隨大市回落至50元水平上落，終收報54.5元，升36.3%，一手100股賬面賺1450元。在新三板掛牌的金岩高嶺新材（2693）較上市價7.3元高開，曾最多升34.2%，高見9.8元，中午前一度「潛水」，低見7.25元，終收報7.46元，升2.2%，一手500股賬面賺80元。

聶Sir：倘跌穿25800點將陰跌

高歌證券金融首席分析師聶振邦表示，自今年4月14日以來，恒指只有於4月16日、11月21日及12月3日跌穿100天線，反映100天線的支持力度強，如果未來兩日守住100天線，即25800點，有望短期於25700至26200點水平徘徊；否則便會形成陰跌格局，下一個支持位為25000至25200點水平。他估計，大市成交額後續維持2000億元以下，故即使大市再有反彈，都「唔夠力」。

-------

恒指今早低開114點後，表現持續弱勢，最多曾跌304點，低見25791點，截至中午報25842點，跌252點或0.97%，再失兩萬六點關口，成交越趨淡靜，僅860億元；科指方面，中午報5550點，跌73點或1.3%。

創科及宏橋為表現最佳藍籌

藍籌股中，阿里（9988）及騰訊（700）半日分別挫2%及1%，連同跌3.3%的網易（9999），為主要拖低恒指的元兇。若單計股價變幅，創科實業（669）及中國宏橋（1378）分別升3.4%及2.9%，為表現最佳藍籌，萬洲國際（288）亦升1.9%。

另一方面，美國減息預期升溫，刺激黃金及比特幣相關股逆市向上，其中紫金黃金國際（2259）升逾3%、赤峰黃金（6693）及招金（1818）亦分別升1.5%及1.4%；比特幣相關股方面，藍港互動（8267）急升14%，博雅互動（434）升逾3%，新火科技（1611）亦升2%。

-------

美國總統特朗普周二出席白宮內閣會議時表示，將於明年初公佈新任聯儲局主席，並在一場活動上暗示有關人選為哈塞特，符合市場預期。消息刺激聯儲局減息預期升溫，美國10年期債息最新回落至4.085厘，美滙指數亦跌至99.26水平。

比特幣重上9.1萬美元

美股三大指數周二向好，道指收市升185點或0.39%，報47474點；標指升16點或0.25%，報6829點；納指升137點或0.59%，報23413點。反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.65%至7808點。此外，比特幣價格大幅回升，重上9萬美元關口，最新報91,541美元。

焦點股中，亞馬遜（AMZN）宣佈新一代自研AI芯片Trainium3正式上市，為該公司首款3nm製程芯片，較上一代計算性能最高提升4.4倍、能效提升4倍，記憶體頻寬亦提升近4倍，可讓AI開發速度更快，同時大幅降低營運成本。該股周二收報234.42美元，升0.23%。

港股方面，恒指今早低開114點，報25980點。科網股普遍弱勢，阿里（9988）跌0.8%；騰訊（700）跌0.2%；美團（3690）無起跌；小米（1810）亦無起跌。至於京東（9618）分拆的京東工業（7618）將於今日招股，股價開市跌0.3％。

樂摩科技公開發售超購7323倍

其他新股方面，樂摩科技 （2539）公開發售超購約7,323倍，一手中籤率0.8%，國際配售則超購5.78倍，今早開市報64.8元，升62%。

另一新股金岩高嶺新材（2693）公開發售超購約6,875倍，一手中籤率0.03%，國際配售則超購1.01倍，今早開市報9.3元，升27%。

龍蟠科技簽長期採購協議

個股消息中，龍蟠科技（2465）公布，控股孫公司鋰源亞太與Sunwoda Automotive Energy Technology (Thailand）Co., Ltd.簽署長期採購協議，預計2026年至2030年期間向Sunwoda銷售10.68萬噸磷酸鐵鋰正極材料，合同總銷售金額料約45至55億人民幣。該股開市報15.81元，升逾7%。

北水動向方面，昨日淨買入港股41.01億元，美團（3690）、小米（1810）及阿里（9988）分別獲淨買入5.92億元、3.8億元及3.57億元；而騰訊（700）、中芯（981）及國壽（2628）則分別遭淨賣出3.81億元、7,627萬元及1,642萬元。

