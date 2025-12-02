恒指高開低走 半日險守兩萬六關 阿里中海油撐大市 美團逆市挫近3%｜港股開市

港股高開低走，恒指今早開市升155點後，升幅一度擴大至231點，高見26264點，惟接近11時後開始轉弱，截至中午僅升27點或0.11%，報26060點，險守兩萬六關，半日成交989億元。科指方面，中午報5614點，已「倒跌」29點或0.53%。

藍籌股中，阿里巴巴（9988）發佈圖片產生及編輯模型Qwen-Image的更新，並接入千問App，該股半日升1.5%至157.3元，連同中海油（883）升2.2%及比亞迪（1211）升1.8%，力撐大市。

摩通降美團盈測 削目標價

相反，美團（3690）半日逆市挫近3%，拖累大市走勢。消息面上，摩通將美團第四季盈利預測下調31%，以反映到店業務盈利能力下降，並認為在出現更明確證據證明利潤率走勢更具可預測性、核心外賣業務競爭行為趨於理性，以及國際擴張框架更趨於紀律性前，重新評估空間有限，維持「中性」評級，但目標價由100元降至95元。

單計股價變幅，信義玻璃（868）半日升2.6%，安踏（2020）及中信（267）亦齊升逾2%，為表現較佳藍籌。中信證券表示，雖然浮法玻璃需求的核心矛盾仍在於地產方面拖累，但汽車玻璃及大型家電貢獻結構性增量，整體需求具備一定韌性。該行又指，按照過往周期推算，浮法玻璃正處於下行周期尾部，當前行業盈利及估值位於歷史低位，龍頭公司的回購彰顯對未來發展的信心。

美國聯儲局主席鮑威爾於本港時間今日9時發表演講前，美股三大指數周一全線下跌，其中道指跌427點或0.9%，報47289點；標指跌36點或0.53%，報6812點；納指跌89點或0.38%，報23275點。至於反映中概股走勢的金龍指數，周一則升0.87%至7860點。

比特幣低見83822美元後反彈

日本12月加息預期升溫，美元兌日圓曾見154.67水平，其中日圓升幅收窄，最新報155.67；美匯指數今早亦見輕微反彈，升0.03%至99.44水平。比特幣周一急跌，曾低見83,822美元，今早有所回升，最新報86,604美元。相反，金價今早回落，暫跌0.36%至4,216美元。

焦點股中，英偉達（Nvidia，NVDA）斥資20億美元入股晶片設計工具製造商新思科技（Synopsys，SNPS），成為第七大股東，刺激新思科技收升4.9%至438.29美元；英偉達亦升1.7%至179.92美元。

多間車企公佈11月交付數據

港股方面，恒指今早高開155點，報26188點。科網股普遍向好，阿里（9988）開市升3.3%；騰訊（700）升1%；美團（3690）跌0.05%；京東（9618）無起跌%。至於公佈11月交付逾4萬輛汽車的小米（1810），開市升0.6%。

除了小米外，多間車企公佈11月交付數據，其中比亞迪（1211）11月銷量達48.02萬輛，按年跌5.3%，按月升近9%，股價高開1.1%；蔚來（9866）11月交付36,275輛，按年增76%，股價跌逾6%；小鵬（9868）11月交付36,728輛，按年增19%，股價跌1.6%；理想汽車（2015）11月則交付33,181輛，按年跌32%，股價亦跌0.6%。

三生製藥折讓6.5%配股

個股消息中，三生製藥（1530）擬配售1.05億股，集資31.15億元，相當於經擴大已發行股本的4.14%，每股配售價29.62元，較上日收市價31.68元折讓6.5%。該股開市報30.7元，跌3%。

北水動向方面，昨日淨買入港股21.48億元，阿里巴巴（9988）、中興通訊（763）及美團（3690）分別獲淨買入13.21億元、6.06億元及5.95億元；而中芯（981）、中海油（883）及中國財險（2328）則分別遭淨賣出3.03億元、2.72億元及1.29億元。