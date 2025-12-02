港股24小時交易呼聲高 業界倡先延長收市至6時 需防系統負荷等風險

港股今年表現強勁，截至11月中旬，恒指累計漲幅超過3成，首10個月日均成交額達2,582億元，較去年同期增長1倍。作為國際金融中心，香港持續透過制度創新推動資本市場高質量發展，近期美國納斯達克交易所、紐約證券交易所等國際主要市場計劃推行24小時交易或延長交易時間下，香港市場也出現類似呼聲，建議跟隨24小時交易的國際大趨勢。有分析指，香港落實24小時交易或延長交易措施，須顧及市場風險和各大投資者，建議可分階段延長交易時間，期間進行全面風險評估與監控。

納斯達克明年將24小時交易

越來越多國際市場決定延長交易時間，納斯達克預告將於明年實施24小時交易，紐交所亦計劃將其Arca電子交易所交易時間延長至每日22小時；倫敦證券交易所也傳在研究推行24小時交易；東京證券交易所更於去年11月起將交易結束時間延長30分鐘。在此背景下，會計師事務所德勤於今年的《施政報告》建議書中提出，香港可分階段延長交易時間：首先將收市時間延至傍晚6時，使其與歐洲早市重疊，待系統、風險管理及監管框架完善後，再逐步推進至24小時交易，以吸引更多國際投資者。

香港投資基金公會回應指，香港作為國際金融中心及基金管理樞紐，為保持競爭力並持續吸引國際資金，有必要緊貼全球交易模式的轉變，同時在本港正發展成為國際虛擬資產中心的背景下，探討延長交易時間可行性，並了解其是否有助進一步配合國際市場發展步伐及投資者需求，屬大勢所趨。

國際主要交易所交易時間

國家或地區 交易所 交易時間 香港 港交所 09:30至12:00；13:00至16:00 中國 上交所和深交所 09:30至11:30；13:00至15:00 日本 東京證券交易所 08:00至10:30；11:30至14:30 新加坡 新加坡交易所 09:00至12:00；13:00至17:00 韓國 韓國交易所 08:00至14:20 台灣 台灣交易所 09:00至13:30 美國* 紐交所、納交所及美國證券交易所 21:30至04:00（夏令）；22:30至05:00（冬令） 法國 泛歐交易所 16:00至00:30 德國 德意志交易所 16:00至00:30 英國 倫敦交易所 15:00至23:30（夏令）；16:00至00:30（冬令） *美國有盤前及盤後交易時間 註：交易時間以香港時間計

助擴大投資者基礎 增流動性

有市場人士亦指，本港金融市場延長交易時間或實行24小時交易，有助擴大投資者基礎，涵蓋歐美等更多時區的國際投資者；其次能夠增強流動性，預計將直接帶動成交金額增長，有助縮窄買賣差價，更準確反映公司價值；以及投資者可於全球經濟數據發布或重大事件發生時迅速作出反應；另一關鍵效益是還能推動現有7x24小時交易的數碼資產與傳統金融產品結合，助力香港發展成數碼資產創新中心。

然而，推行24小時交易也伴隨潛在風險，財庫局、證監會及港交所均曾於公眾場合強調，推行24小時交易需全面考慮市場運作、系統負荷及風險管理等因素。

港交所：各方達共識才推進

港交所回應今次查詢時表示，對所有便利投資者的建議持開放態度，但延長交易時間會對整個市場帶來影響和挑戰，必須在所有市場參與方（包括券商、投資者、上市公司、託管機構等）達成共識的前提下才能推進。

港交所行政總裁陳翊庭早前於業績會上指出，若實施24小時交易，現行依靠數小時間隔修復問題的機制將難以維持，一旦出現技術或運作故障，或難有修正餘地。針對相關風險，市場人士建議採取分階段延長策略，並於各階段進行全面風險評估與監控。同時可借助科技手段，如自動化交易系統與實時監控工具，以降低潛在風險。

延長交易對零售基金有影響

投資基金公會則建議開展可行性研究，全面評估市場供求、成本效益等方面對市場參與者的影響，並同時審慎考慮香港的市場獨特性，包括如何對接其他市場交易時間，以及與中國內地市場的緊密互聯性。

公會認為，延長交易時間將對零售基金的交易、結算流程、估值及營運帶來影響，如現行基金一般根據收市後資產淨值計價，若延長交易時間，須檢視相應機制。

記者：關紀紅



