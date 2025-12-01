12月交投或愈趨淡靜 料月波幅較細｜古天后

12月1日，大致多雲，早上有一兩陣雨。無論美股或港股，業績期已步入尾聲，市場焦點重新聚焦本月聯儲局議息，即係嚟緊市場將極度關注經濟數據公布，尤其係本周美國將公布ISM製造業和服務業PMI，以及個人消費開支PCE，不僅左右12月聯儲局議息決定，甚至影響到明年初息口路徑。至於內地於周末亦有數據公布，國家統計局公布，11月份製造業採購經理指數小幅回升，製造業PMI按月升0.2個百分點升至49.2%，連續8個月處於收縮區間。呢個數字市場應該唔係太意外，反而有機會令市場揣測，內地會否透過行政手段或放鬆銀根以刺激經濟；不過接近年底，料內地唔會有太大動作。

大市突破27000水平有難度

港股上周反彈，恒生指數按周回升638點或2.5%，成功扭轉上一周跌勢，並連續兩個交易日收市重返10日線之上，5日線則略為升穿10日線，技術走勢上初步有改善。不過上周成交額持續縮減，周五成交額更跌至1,462億元，係自10月9日以嚟最少一日，突顯於年結將至下，投資者陸續鳴金收兵，加上自年初低位展開升浪至今，大市累積可觀升幅，獲利誘因大，更令大市平添沽壓。幸而相對美股，中港股市估值仍便宜，雖然港股暫未有條件向上突破，但未見得會大幅向下。

總括11月全月恒指僅跌47點，而100日線失而復得，市底未算太差，目前只待收復26200水平，即頭肩頂頸線位置，料整體走勢可進一步改善，不過要進一步突破27000水平，喺未有任何重大利好消息及成交萎縮欠缺上升動力下，則有一定難度。傳統12月一向較為淡靜，而月波幅亦較細，不排除本月大市波幅或少於1500點每月平均波幅。如外圍市況偏軟，則大市有機會再度考驗100日線即約25700-25800水平，而上方26800-27000水平阻力仍大。一旦失守100日線，大市或退守至25200-25300，日線保力加通道底部，而上方或於26300-26500已遇阻。

重新關注機械人及智駕相關股

個股方面，不妨重新關注機械人及智能駕駛相關股份，經過一輪調整後，相關股份已築底回升，上周五曾於專欄對速騰聚創（2498）作分析，周五股價有不俗表現。此外，可留意三花智控（2050），技術走勢亦持續改善；機械人股亦可關注剛完成批股嘅優必選（9880）及地平線機器人（9660），兩者均見築底形態，可先列入觀察類別。

古天后