恒指12月開局高開86點 美團績後跌逾2% 加密幣股受壓 賽力斯獲納北水升4%｜港股開市

上周五美股只有半日市，但市場憧憬感恩節利好消費股，推動美股創出五連升，港股夜期亦漲127點，重返26000點關口。不過，昨日出爐的內地官方製造業PMI則遜市場預期，並已連續8個月處於收縮區間。分析指，港股12月開局有機會隨外圍高開，但目前成交金額不足以支撐大市持續上漲，加上內地製造業疲弱對「拖後腿」，料恒指在12月大部分時間將反覆偏軟，但年底可望因粉飾櫥窗效應而造好。

恒指今早高開86點，報25945點。科網股個別發展，阿里（9988）開市升1%；騰訊（700）升0.3%；上周五已公佈業績的美團（3690）跌逾2%；京東（9618）亦跌0.7%；小米（1810）則升0.5%。

人民銀行指穩定幣是虛擬貨幣的一種形式，目前無法有效滿足客戶身份識別、反洗錢等方面的要求，存在被用於洗錢、集資詐騙、違規跨境轉移資金等非法活動的風險。比特幣失守9萬美元關口，最新跌逾4%至87,530美元；在港上市相關概念股受壓，雲鋒金融（376）跌2.6%；博雅互動（434）跌2.5%；國泰君安（1788）跌1.7%。

賽力斯獲調入港股通

個股方面，賽力斯（9927）獲調入港股通標的證券名單，該股開市報120元，升逾4%。

郭思治：月底或受惠粉飾櫥窗

香港股票分析師協會副主席郭思治表示，11月恒指大部分時間在26000點水平徘徊，整體呈現下滑趨勢，加上目前成交金額明顯減少，預期恒指短期內需重返26300點，後市走勢才能更樂觀。不過，上周五美股表現不錯，港股夜期亦重返26000點，港股今日（1日）有機會高開。

他估計，若大市成交未能反彈，料港股於12月或呈現有波幅無升幅、有反彈無大升的走勢，惟月底或有望受惠粉飾櫥窗效應，港股12月表現可能較11月為佳。不過，郭思治還指出，最新官方製造業PMI連續八個月處於收縮區間，顯示內房產業調整帶來的後遺症，持續衝擊實體經濟，或對港股後市產生一定負面影響。

梁杰文：宜待更好機會才入場

宏高證券投資經理梁杰文亦表示，由於近期港股波幅明顯收窄，大市成交亦持續萎縮，今日港股即使有機會跟隨外圍高開，但升幅可能非常有限，同時今年港股累積升幅較大，加上目前缺乏重大利好消息推動，預計12月港股交投將偏弱，難以向上突破，甚至可能逐步調整下行，預期恒指12月將於25000點至26500點區間上落。他建議投資者保持觀望，留待更好機會才入場。

梁杰文續指，投資者或較看好受惠減息周期股份，例如高息股和公用股等，又認為雖然現時美國利率調整速度較慢、幅度有限，但減息行動仍在持續，高息股和公用股更容易跑出 。

聯儲局進入議息前禁聲期

展望本周，美國聯儲局將進入12月議息會議前的慣例禁聲期，不過聯儲局主席鮑威爾本周仍將在一場紀念活動中致辭。另外，美國11月ISM製造業PMI 、「小非農」ADP就業報告 、PCE（個人消費支出）物價指數等重要數據，亦將在本周陸續出爐。新股方面，金岩高嶺新材（2693）、樂摩科技（2539）、天域半導體（2658）、遇見小麵（2408）將於本周相繼掛牌。