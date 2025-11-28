恒指半日跌61點 泡泡瑪特升近4% 金沙、銀娛升2%及1.8%｜港股開市

恒指今早高開65點不久轉跌，最多曾跌138點，低見25807點。中午半日收報25884點，跌61點或0.2%。成交額754.96億元

科指中午收報5603點，升5點或0.1%。科網股個別發展，阿里巴巴（9988）升0.73%；今日將公佈業績的美團（3690）跌0.19%；騰訊（700）跌0.16%。

泡泡瑪特（9992）獲大行唱好，半日升3.84%，為表現最佳藍籌。賭股有追捧，金沙中國（1928）升2.13%；銀河娛樂（027）升1.81%。

———

0930：美國感恩節假期休市，歐洲股市變動不大，英國、法國及德股收市分別微升0.02%、0.04%和0.18%。德國體育用品商Puma傳獲洽購，股價抽升18.9%。據報安踏(2020)及李寧(2331)、日本ASICS等考慮參與潛在競購。加密幣一哥比特幣一度升近2%、一周來首次逼近9.2萬美元關口。

港股方面，恒指今早高開65點，開報26011點。科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）升0.79%；今日將公佈業績的美團（3690）升0.48%；小米（1810）升0.19%；騰訊（700）無升跌。中芯（981）及紫金（2988）開市均升1.8%。

英皇國際高開10%

英皇國際（163）股價高開10.5%，報0.209元。集團昨日發公告表示，與所有相關的銀行已達成共識，現有銀行貸款安排將根據於2025年11月26日已同意之商業條款函件復常，意味該集團銀行貸款至少在2027年7月31日前不會到期，享有更大的財務靈活性以配合其未來業務發展。

海偉股份（9606）今日新上市，開報13.5元，較招股價14.28元低5.46%。

北水動向方面，昨日淨買入港股13.82億港元。阿里(9988)、泡泡瑪特 (9992)、美團(3690)分別獲淨買入9.19億港元、4.35億港元、3.25億港元；小米(1810)、紫金礦業 (2899)、騰訊(700)分別遭淨賣出6.89億港元、3.69億港元、2.59億港元。