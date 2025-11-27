英皇國際公佈與所有債權銀行達成共識 財務狀況保持穩健可靠

英皇國際（163）發公告表示，與所有相關的銀行已達成共識，現有銀行貸款安排將根據於2025年11月26日已同意之商業條款函件復常，意味該集團銀行貸款至少在2027年7月31日前不會到期，享有更大的財務靈活性以配合其未來業務發展。

英皇國際表示，一直保持穩健的營運表現及雄厚的物業組合，並與銀行夥伴維持長期穩固的合作關係。是次公告進一步體現各大銀行對英皇國際的發展前景及信貸能力充滿堅實信心，亦反映公司財務狀況穩健可靠，足以支持未來的持續發展。

致力有序發展業務、增加現金流

英皇國際一直致力有序發展業務，積極增加現金流。大股東楊受成過去四年多次以市價合共近60億元回購多項英皇國際非核心收租物業；以至近年，英皇國際積極透過物業銷售包括the MVP、One Jardine’s Lookout、澄天、壽臣山15號、畔海及半山捌號等項目，成功為公司增加可觀收入。相信隨著經濟大環境重拾起色，加上高息環境有所減緩，本港私宅樓市從低位回升，私宅售價指數創近15個月來新高，在各利好條件下，公司能長足發展。