Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

英皇國際公佈與所有債權銀行達成共識 財務狀況保持穩健可靠

股市
更新時間：19:11 2025-11-27 HKT
發佈時間：19:11 2025-11-27 HKT

英皇國際（163）發公告表示，與所有相關的銀行已達成共識，現有銀行貸款安排將根據於2025年11月26日已同意之商業條款函件復常，意味該集團銀行貸款至少在2027年7月31日前不會到期，享有更大的財務靈活性以配合其未來業務發展。

英皇國際表示，一直保持穩健的營運表現及雄厚的物業組合，並與銀行夥伴維持長期穩固的合作關係。是次公告進一步體現各大銀行對英皇國際的發展前景及信貸能力充滿堅實信心，亦反映公司財務狀況穩健可靠，足以支持未來的持續發展。

致力有序發展業務、增加現金流

英皇國際一直致力有序發展業務，積極增加現金流。大股東楊受成過去四年多次以市價合共近60億元回購多項英皇國際非核心收租物業；以至近年，英皇國際積極透過物業銷售包括the MVP、One Jardine’s Lookout、澄天、壽臣山15號、畔海及半山捌號等項目，成功為公司增加可觀收入。相信隨著經濟大環境重拾起色，加上高息環境有所減緩，本港私宅樓市從低位回升，私宅售價指數創近15個月來新高，在各利好條件下，公司能長足發展。

↓即睇減息部署↓

↓即睇減息部署↓

最Hit
宏福苑五級火‧持續更新｜83死逾70傷 料早上9點前完成全部7幢爆破救援
突發
5小時前
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
海俊傑太太莫家慈離世 丈夫曾深夜拍片嚎哭望救愛妻 獲郭富城等人籌近80萬解困｜獨家
影視圈
6小時前
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
02:24
大埔宏福苑五級火｜增至75死逾70傷 梯間發現生還者 醫管局一員工失聯
突發
7小時前
大埔宏福苑五級火｜全身燻黑消防員忍手唔願拎飲品「留俾市民」 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
大埔宏福苑五級火｜義工見全身燻黑消防員 忍手唔好意思拎飲品欲留俾居民 義工追住遞水：你哋係最值得去攞
生活百科
12小時前
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
01:51
大埔宏福苑五級火丨MIRROR宣布不出席MAMA頒獎禮 傳周潤發楊紫瓊不參加
影視圈
5小時前
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
大埔宏福苑五級火｜張栢芝王嘉爾同捐100萬港元予災民  韓紅捐千萬人民幣：助同胞緩解困境
影視圈
8小時前
大埔宏福苑五級火｜逾百有心人帶物資助災民渡難關 網民讚善舉：最美的景色是人
突發
6小時前
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 人身傷亡責任無限次賠款 中國太平高層獨家回應
股市
13小時前
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方 被指曾講中多地有地震
大埔宏福苑五級火｜七仙羽準確講中火災？曾指今年災煞位在東北方  被指曾講中多地有地震
影視圈
7小時前
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
02:08
大埔宏福苑五級火丨業主1年前搵《東張西望》投訴3.3億天價維修屋苑 揭「黑箱作業」驚天黑幕
影視圈
14小時前