大埔宏福苑五級火｜宏福苑財險賠償傳上限20億 中國太平終確認承保 包括建築工程全險等 強調「應賠盡賠」已聯繫法團及客戶

大埔宏福苑五級火｜大埔宏福苑五級火至今造成最少93人死亡，包括1名消防員殉職，社會氣氛一片哀傷。市傳宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平（966）旗下中國太平保險（香港）有限公司（下稱「太平香港」）承保，財產全險賠款總上限為20億元。中國太平終於發出聲明，確認太平香港承保宏福苑的維修工程項目保險，將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，惟未提及賠償金額。

針對大埔宏福苑火災事故保險情況，中國太平聲明指，太平香港承保了宏福苑維修工程項目的建築工程全險、建築僱員賠償保險，業主立案法團第三者責任險以及財產全險、公眾責任險，並承保了部分住戶的家居保險、家傭險。太平香港將按照保險合約，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，強調做好保險理賠及客戶服務。

太平香港周五下午回應指，已第一時間啟動重大突發事件應急響應機制，連夜調取承保保單，迅速梳理受影響客戶名單，積極與住戶及相關單位聯繫，掌握災情及客戶需要，目前已經與宏福苑立案法團和大部分個人客戶取得了聯繫。

該公司又重申，堅持「能賠快賠、應賠盡賠、合理預賠」的原則，一方面積極與再保人溝通，研究制定理賠方案；另一方面，已委聘獨立公證與勘察機構，一旦具備條件，將即刻赴現場開展損失評估，確保理賠工作高效快速。又指正通過聯絡對接中介機構、安排工作人員專項跟進、為受災居民提供即時支援等多渠道積極主動接觸客戶。

中國太平保險（香港）副總經理郭端祥昨日獨家回應《星島頭條》查詢時，未有否認為宏福苑承保公司，並表示同事已在整理文件、正在處理該屋苑事宜，現時最迫切是幫助居民，如公司有最新消息會進一步回應傳媒，與中國太平聲明說法大致相同。

宏福苑財險賠償傳上限20億元

昨日網上已有保險從業員發文指，宏福苑維修工程項目是由太平香港承保，財產全險（Property All Risks）賠款總上限為20億元；保障大廈及公眾地方意外損毁的公眾責任保險（Public Liability）分2個，其中法例規定第三者保人身傷亡責任，每次事件賠款上限1000萬元、無限次事件，而第三者責任保人身傷亡及財物損毀，每次事件賠款上限2000萬元，亦是無限次事件。該文章指出，宏福苑8幢總共1,984伙，直言「呢3個險種好大機會將會Claim爆」。

宏福苑大維修文件。

記者亦查看宏福苑業主立案法團網站公開文件，發現去年11月及12月的第7、8次全體委員會議記錄，均顯示宏福苑的屋苑綜合保險由太平香港承保。

專家料火險20億足夠大廈重建

對於網傳宏福苑「大廈屋殼及公共地方」（火險）保額20億元，國際專業保險諮詢協會會長羅少雄接受《星島頭條》訪問時相信，金額經過專業人士、測量師評估，萬一樓宇結構出現問題，20億元應足夠支付大廈重建的建築費。

至於其「第三者人身傷亡責任」，他說不清楚宏福苑投保的保單條款，但批評若法團就每一事件投保1000萬元則肯定不足夠，因為這金額僅按法例最低要求，「我們不會建議買這麼少」，若屋苑單位數目多，一般會建議投保過億元。因為「第三者責任」保險投保額不足以賠償的話，法團要自行承擔。

居民家居保險賠償，通常交齊文件一個月內出支票，他相信保險公司因應今次火災情況特別處理。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜大維修期間發生火警 火險賠償樓宇結構損毀 保額不足需向承建商追討

保險賠償將「特事特辦」

香港保險業聯會行政總監劉佩玲向表示，宏福苑火警一發生，全港保險公司已在準備，「動員所有人力物力」，「特事特辦」加快處理宏福苑居民的人壽、醫療、個人意外、家居保等的理賠。又表示，各大保險公司均會設立特別熱線協助宏福苑居民，並作出特別安排，他們的個案會「盡早做、快速做」。多間保險公司均表示，會主動翻查客戶資料，前線代理會主動接觸居民。由於宏福苑涉及近2000伙，故保險公司已「嚴陣已待」，調動人手處理居民各類理賠。

她說，今次保險賠償很大機會加快及簡化賠償程序。她舉例家居保險，一些產品會因應受保人居所火警、不再適合居住，就臨時居所開支，如酒店房租作「實報實銷」，她說有保險公司已表示將「特事特辦」，加快賠償。

至於家居財物方面，由於宏福苑居民暫時仍未能返回現場、公證行也未能到場，會請客戶先向保險公司報備；亦知道居民一些財物的購買單據已燒毀，故會酌情處理、盡量寬鬆、簡化理賠程序。

相關文章：大埔宏福苑五級火｜港保險業動員支援宏福苑居民 主動聯絡受影響客戶 加快理賠 保聯：險企有力應付巨額賠償

中國太平股價昨一度急跌8%，低見16.77元；其後跌幅收窄，收17.9元，跌1.9%。今早（28日）股價跌2.23%，報17.52元。

即睇股民評論：

相關文章：大埔宏福苑五級火｜香港小米基金會及騰訊公益慈善基金會各捐款1,000萬 用於緊急救援