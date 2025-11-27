港股二萬六得而復失 泡泡瑪特飆逾6% 阿里挫2.7% 分析：上試26350有阻力｜港股收市

美股隔晚錄得4連升，惟內地股市個別發展兼成交縮減，加上美國將多間中企列為涉軍企業，相關企業普遍走弱拖累大市，港股於周四期指結算日好淡爭持，26000關再得而復失，恒指最終全日收報25945點，升17點，恒指同樣4連升，累升725點。大市成交回落至2047億元，為上月8日以來最少。北水轉流入13.28億元。

恒指周四高開17點後，一度轉跌最多106點，其後喘定並逐步收復失地，最多升195點，見26123點，收報26000關，惟高位始終有沽壓，恒指最終全日收報25945點，升17點。國指收報9164點，升2點；科指跑輸大市，收報5598點，跌20點。

美國防部認定多間中資企業「協助中國軍方」，涉及企業多數走弱。阿里巴巴（9988）否認是中國軍工企業，股價仍挫2.7%，收報150.6 元；百度（9888）跌1.6%，收報112.7 元；比亞迪（1211）向下1.4%，收報97元；華虹（1347）下滑0.3%，收報72.55 元。

萬科挫逾7% 拖累一眾內房股

外電報道，萬科（2202）將於下月將召開持有人會議，對即將到期的20億元人民幣境內債尋求展期。市場憂慮，萬科現金流承壓，該公司多隻境內債跌停，股價大跌7.7%，收報3.58元。其他內房股亦承壓。龍湖(960)跌3.7%，收報9.75 元；中海外(688)走低2.7%，收報13.68 元；世茂(813)瀉6.4%，收報0.234 元；融創（1918）挫2.2%，收報1.32 元。

六部門谷消費 內需股集體上揚

內地六部門聯合出台《關於增強消費品供需適配性進一步促進消費的實施方案》 刺激消費。內需消費股集體上揚。泡泡瑪特（9992）飆升6.8%，收報218.6 元；蒙牛乳業（2319）彈高1.8%，收報14.98 元；華潤啤酒（291）升1.5%，收報27.48 元；安踏體育（2020）漲1.7%，收報85.65 元。

加密市場回暖，比特幣重返91000美元，以太幣升破3000美元；加密貨幣概念股造好。新火科技（1611）彈高4.9%，收報3.41 元；博雅互動（434）走高3.9%，收報4.04 元；OSL(863)向上5.6%，收報16.54元。

個股方面，大快活(052)中期盈利跌14.9%至1320萬元，股價下滑0.4%，收報4.95 元；大家樂(341)中期少賺近67.6%至4670萬元，股價跌1.9%，收報5.66 元；阿里健康(241)績後大跌5.6%，收報5.76元，為表現最差藍籌。

量化派首掛 每手賺4350元

大埔宏福苑發生五級火，市傳宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平（966）子公司承保，中國太平跌1.9%，收報17.9元；首掛的量化派（2685）走高88.8%，收報18.5元，不計手續費，一手賺4350元。

曾永堅：中美制裁行動或常態化

香港股票分析師協會副主席曾永堅表示，主要得益於市場對聯儲局12月減息的預期升溫，以及對經濟前景的樂觀情緒，港股周四跟隨美股反彈，惟港股目前仍缺乏自身催化劑和新的利好消息，料恒指短期內上試26350點暫有阻力。他續指，中美之間的制裁行動與名單調整或會常態化，只要不出現遠超市場預期的極端措施，對相關科技股股價的實際影響和市場情緒的衝擊將會逐步減弱。

---

1230：港股在期指結算日於二萬六水平爭持。恒指今早高開17點，最多曾倒跌105點，低見25822點見支持，其後最多轉升154點，高見26082點。中午收報26014點，升86點或0.34%，成交額1,171.7億元。

阿里跌2% 百度比亞迪跌0.8%

科指半日升7點或0.14%，報5626點。外媒報道指，美國防部認定多間中資企業「協助中國軍方」，涉及阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亞迪（1211）等中資企業。阿里巴巴半日跌2.32%；百度及比亞迪分別跌0.87%及0.86%。其餘重磅科網股個別發展，騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）無升跌；小米（1810）升2.99%；京東（9618）升2%。

泡泡瑪特（9992）升8.79%，報222.6元，大行看好泡泡瑪特受惠內地提振消費政策。其他消費股亦做好，蒙牛乳業（2319）、華潤啤酒（291）均升逾2%。

中國太平跌幅收窄至1.3%

大埔宏福苑發生五級火，市傳宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平（966）承保，該股今早曾挫8%，其後跌幅逐步收窄，半日跌1.37%。

量化派（2685）首日掛牌，曾高見27.8元，較招股價9.8元升逾183%，半日升113.26%，收報20.9元。

---

0930：美國減息預期繼續升溫，摩根大通經濟學家「轉軚」認為聯儲局將於12月減息，改變了該行一周前關於推遲減息至明年1月的判斷，主因多位聯儲局重量級官員近期均表態支持減息，該行目前預計聯儲局將於12月和明年1月分別進行兩次25點子的減息。

美股周四感恩節假期休市

要留意的是，美股本周四感恩節假期休市，周五亦會提前3小時休市。美股三大指數周三延續升勢，道指收市升314點或0.67%，報47427點；標指升46點或0.69%，報6812點；納指則升189點或0.82%，報23214點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.03%至7750點。此外，比特幣重上90,000美元大關，暫報90,609美元。

阿里、百度及比亞迪被指涉協助軍方

港股方面，恒指今早高開17點，報25945點。有外媒報道指根據五角大樓致美國國會信件顯示，國防部認定阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亞迪（1211）等中資企業應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單，上述3股開市分別跌0.52%、跌1.3%及0.81%。

其他主要科網股中，騰訊（700）跌0.24%；京東（9618）跌0.09%；小米（1810）獲前Tesla Optimus靈巧手團隊成員盧澤宇加入，股價升0.35%；至於周五公佈業績的美團（3690），開市跌0.2%。

量化派公開發售超購9365倍

新股方面，量化派（2685）公開發售錄得約9,365倍超額認購，一手中籤率0.6%，國際發售超購14倍，股價開市報26元，升165%。

個股消息中，太古集團據報在香港總部裁員約10%，太古A（019）今早跌0.22%；同系太古地產（1972）無起跌。

北水動向方面，昨日淨賣出港股39.52億元，阿里巴巴（9988）、長飛光纖光纜（6869）及中移動（941）分別獲淨買入15.28億元、1.78億元及5,452萬元；而盈富基金（2800）、騰訊（700）及美團（3690）分別遭淨賣出22.59億元、11.8億元及3.67億元。

