恒指半日升86點 泡泡瑪特升逾8% 蒙牛、潤啤升2%｜港股開市

港股在期指結算日於二萬六水平爭持。恒指今早高開17點，最多曾倒跌105點，低見25822點見支持，其後最多轉升154點，高見26082點。中午收報26014點，升86點或0.34%，成交額1,171.7億元。

阿里跌2% 百度比亞迪跌0.8%

科指半日升7點或0.14%，報5626點。外媒報道指，美國防部認定多間中資企業「協助中國軍方」，涉及阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亞迪（1211）等中資企業。阿里巴巴半日跌2.32%；百度及比亞迪分別跌0.87%及0.86%。其餘重磅科網股個別發展，騰訊（700）跌0.8%；美團（3690）無升跌；小米（1810）升2.99%；京東（9618）升2%。

泡泡瑪特（9992）升8.79%，報222.6元，大行看好泡泡瑪特受惠內地提振消費政策。其他消費股亦做好，蒙牛乳業（2319）、華潤啤酒（291）均升逾2%。

中國太平跌幅收窄至1.3%

大埔宏福苑發生五級火，市傳宏福苑的屋苑綜合保險由中國太平（966）承保，該股今早曾挫8%，其後跌幅逐步收窄，半日跌1.37%。

量化派（2685）首日掛牌，曾高見27.8元，較招股價9.8元升逾183%，半日升113.26%，收報20.9元。

---

美國減息預期繼續升溫，摩根大通經濟學家「轉軚」認為聯儲局將於12月減息，改變了該行一周前關於推遲減息至明年1月的判斷，主因多位聯儲局重量級官員近期均表態支持減息，該行目前預計聯儲局將於12月和明年1月分別進行兩次25點子的減息。

美股周四感恩節假期休市

要留意的是，美股本周四感恩節假期休市，周五亦會提前3小時休市。美股三大指數周三延續升勢，道指收市升314點或0.67%，報47427點；標指升46點或0.69%，報6812點；納指則升189點或0.82%，報23214點。至於反映中概股走勢的金龍指數，則跌0.03%至7750點。此外，比特幣重上90,000美元大關，暫報90,609美元。

阿里、百度及比亞迪被指涉協助軍方

港股方面，恒指今早高開17點，報25945點。有外媒報道指根據五角大樓致美國國會信件顯示，國防部認定阿里巴巴（9988）、百度（9888）及比亞迪（1211）等中資企業應被列入「對中國軍方提供協助」的企業名單，上述3股開市分別跌0.52%、跌1.3%及0.81%。

其他主要科網股中，騰訊（700）跌0.24%；京東（9618）跌0.09%；小米（1810）獲前Tesla Optimus靈巧手團隊成員盧澤宇加入，股價升0.35%；至於周五公佈業績的美團（3690），開市跌0.2%。

量化派公開發售超購9365倍

新股方面，量化派（2685）公開發售錄得約9,365倍超額認購，一手中籤率0.6%，國際發售超購14倍，股價開市報26元，升165%。

個股消息中，太古集團據報在香港總部裁員約10%，太古A（019）今早跌0.22%；同系太古地產（1972）無起跌。

北水動向方面，昨日淨賣出港股39.52億元，阿里巴巴（9988）、長飛光纖光纜（6869）及中移動（941）分別獲淨買入15.28億元、1.78億元及5,452萬元；而盈富基金（2800）、騰訊（700）及美團（3690）分別遭淨賣出22.59億元、11.8億元及3.67億元。

