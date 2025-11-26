Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

耀才中期多賺5% 證券佣金升77% CEO許繹彬料大成交長時間維持 北水有增無減

股市
耀才（1428）公布，9月底止中期溢利3.27億元，按年增長4.8%，主要是適逢港股市場成交及升幅連番報捷，加上美股及日股等主要股票市場亦屢創新高，因而帶動業績及上客量顯著提升。

期內收入4.97億元，升10.7%。該券商證券經紀佣金收入2.54億元，大升77.4%，受惠於股票成交及新股上市增長，但期貨及商品經紀佣金收入5294萬元，跌33.4%，有關衍生產品未如股票活躍。

客戶戶口總數逾60萬

期內耀才開立戶口淨增1.56萬個，較3月底增長2.7%，客戶戶口總數達60.3萬戶。而客戶資產863億元，上升34.4%。

許繹彬：中港市場脫胎換骨 吸外資回流

耀才行政總裁許繹彬在業績報告指，香港金融市場有國家強大護蔭，預計未來「南下北水」的力度只會有增無減，而外資亦會因中港兩地的資本市場脫胎換骨，而重新部署兩地股市，相信港股持續大成交的情況，可以維持一段頗長的時間。

「香港經濟走出谷底指日可待」

他又稱，對國內的經濟復甦能力充滿信心，中央多次救市措施後經濟明顯改善，資本市場亦再現曙光，因而令中港股市受惠，而中國近年已在人工智能（AI）、綠色科技、生物科技等產業取得全球領導地位，「在各種天時地利的優勢下，國家經濟強勁反彈，帶動香港經濟走出谷底，指日可待。」

擬完善地區推廣增市佔率

耀才發展方面，許繹彬表示，深信只有時刻緊貼客戶需求，才能在激烈的競爭中脫穎而出，將繼續秉持「以客為本、服務第一」的理念，採取攻守兼備的策略，一方面致力優化所有交易系統的性能，另一方面引進一些市場備受關注的產品，務求提升客戶體驗。他又稱，計劃進一步完善地區推廣，期望更有效地接觸更廣大的目標客戶群，藉此增加市場佔有率，並強化品牌競爭力。

