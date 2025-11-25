阿里吳泳銘斷言AI泡沫「3年內不存在」 料3800億三年AI投資計劃「偏小了」擬加碼

阿里巴巴（9988）首席執行官吳泳銘表示，人工智能（AI）服務嚴重供不應求，按目前趨勢估計，3年內皆不存在「AI泡沫」，並稱該集團年初提出的3800億元（人民幣，下同）三年AI投資規模「可能偏小了」，不排除加大投資。

相關新聞：阿里巴巴上季經調整少賺72%遜預期 料AI投入短期盈利有波動

吳泳銘：AI嚴重供不應求

吳泳銘在業績會議上表示，未來3年AI需求仍然非常確定，AI模型技術不斷突破，在各行業場景持續滲透；同時供應鏈多個環節皆出現短缺，各廠商擴建產能估計需時2至3年，故在供不應求情況下，斷言「三年內所謂AI泡沫不太存在。」

阿里AI投資取態仍然積極

吳泳銘又指出，目前阿里雲伺服器服務上架速度，嚴重跟不上客戶訂單的增長，令該集團積壓訂單量持續擴大，明言「可能之前的3800億是偏小了」，不排除進一步增加投資。他指，即使市場供應鏈受到影響，但阿里對AI基礎設施的投資取態仍然積極。阿里過四個季度在「AI+雲基礎設施」的資本開支約1,200億元。

近日推千問App 「入局AI to C正當其時」

阿里巴巴日前啟動千問項目，推出個人AI助手「千問」應用程式（App），公測一周下載量突破1000萬人次。吳泳銘表示，留意到用戶留存率大幅提升，相信「全力入局AI to C正當其時」，未來AI會整合至阿里生態中，將「千問」陸續連接到電商業務。他續指，啟動千問項目亦意味該集團在「AI To B」與「AI To C」（面向企業與消費者）兩大方向一起發力。

即時零售每單較8月少蝕一半 高單價比例提升

在外賣大戰方面，阿里電商事業群首席執行官蔣凡表示，該集團的即時零售業務已完成規模快速擴張的第一階段，而上季第二階段亦成功改善單位經濟效益（UE）。他解釋，近月專注在維持市佔率之下提升UE，令10月的UE虧損，已較7、8月降低一半，近兩個月高單價訂單比例亦提升，包括非茶飲訂單佔比超過75%，閃購單價較8月雙位數增長；同時每單物流成本亦顯著低過閃購大規模投入時期。

現階段聚焦高價值用戶

蔣凡續指，餐飲外賣及閃購業務發展，已帶動其他電商生意。而即時零售現階段目標，他稱，正長期提升使用者體驗，聚焦高價值用戶及零售品類發展，並重申目標是3年後為電商平台帶來1萬億元商品交易總額（GMV），從而令市佔率持續上升。

閃購投入力度9月已達高峰

阿里首席財務官徐宏補充，閃購業務在9月已達到投入高峰，隨著UE等效率提升，預計今個季度的投入力度顯著收縮，但整體電商業務方面，由於去年9月起為商家收取基礎軟體服務費，在高基數下，預計今季度電商業務盈利增速會放緩。徐宏重申，阿里放眼於中長期市場份額，過程中客戶管理的EBITA表現會有波動。