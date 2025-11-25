按摩服務提供商樂摩科技招股 集資最多2.2億 入場費4040元

按摩服務提供商樂摩科技（2539）今日（25日）起至周五（28日）招股，擬發行555.56萬股H股，一成香港公開發售，招股價27元至40元，集資最多2.2億元，每手100股，入場費4,040.35元，預期12月3日正式掛牌買賣，中信建投國際及申萬宏源香港為聯席保薦人。該股未有引入基石投資者。

中國最大機器按摩服務提供商

樂摩科技透過位於中國各地人流密集的公共場所的各服務網點的機器按摩設備提供按摩服務。根據弗若斯特沙利文資料，於2022年至2024年的三個連續年度，按交易額計，集團在中國所有機器按摩服務提供商中排名第一，相應年度的市場份額分別為33.9%、37.3%及42.9%；按收入計，2024年亦於中國機器按摩市場排名第一，市場份額超過50%。

註冊會員人數超過4,000萬

集團於2016年推出「樂摩吧」品牌，致力於商場、影院及交通樞紐等地為消費者提供機器按摩服務，已為機器按摩服務設立超過4.8萬個服務網點，投放超過53.3萬張機器按摩設備，覆蓋中國31個省級行政區及337個城市。此外，累計可識別服務消費者總數超過1.74億，註冊會員人數超過4,000萬名。

業績方面，樂摩科技去年收入為7.98億元（人民幣，下同），按年升36%；盈利為8,580.7萬元，按年跌1.8%。

至於是次集資所得款項淨額用途，約60%用於擴大服務網點的覆蓋範圍及滲透率；20%用於持續提升和迭代技術；10%用於提升品牌；以及10%用於支持運營資金及其他一般公司用途。

相關文章：金岩高嶺招股 入場費3,686元 引入4名基石投資者